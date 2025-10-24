Cảnh đối tượng ném “bom xăng” vào cổng nhà dân lúc nửa đêm

Ngày 24/10, lãnh đạo UBND xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết Công an xã đang phối hợp điều tra, làm rõ danh tính đối tượng.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, trước đó khoảng 1h36 ngày 9/10, một người đàn ông cầm theo hai vật nghi là “bom xăng” đang cháy, chạy đến trước cổng nhà ông N.X.K. (trú tại xã Quảng Châu).

Hình ảnh người đàn ông cầm theo hai vật nghi là “bom xăng” đang cháy, chạy đến trước cổng nhà dân (Ảnh: Cắt từ clip).

Đối tượng dừng lại, lần lượt ném hai chai “bom xăng” vào cổng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội nhưng rất may không gây thương tích cho những người trong nhà.

Toàn bộ diễn biến được camera ghi lại và sau đó lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc trước hành vi manh động, liều lĩnh của đối tượng.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Quảng Châu, cho biết: "Chúng tôi đang làm rõ vụ việc. Trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh đã đăng từ lâu, còn video cụ thể như thế nào, chúng tôi đang xác minh để có kết luận chính xác".