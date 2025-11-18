Ninh Bình phê bình Sở Xây dựng chậm báo cáo chương trình phát triển nhà ở

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ký công văn gửi Sở Xây dựng tỉnh, đôn đốc việc rà soát, hoàn thiện nội dung điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030.

Dân cư khu vực phường Hoa Lư nơi đặt trung tâm hành chính tỉnh Ninh Bình sau khi sáp nhập 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Công văn nêu rõ, nội dung điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 được UBND Ninh Bình giao Sở Xây dựng lập từ tháng 8 và đã cấp kinh phí đầy đủ, thường xuyên chỉ đạo Sở Xây dựng tập trung triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Bình đã đăng ký trình HĐND tỉnh tại kỳ họp đột xuất vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, do nội dung hồ sơ điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, Sở Xây dựng trình chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đầy đủ theo đề cương đã được phê duyệt, nên chưa đủ điều kiện theo quy định để trình.

Ngày 25/10, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục có công văn yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030 đảm bảo đầy đủ, đúng theo đề cương và quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/11.

Tuy nhiên đến nay, Sở Xây dựng vẫn chưa hoàn thành, chưa báo cáo về UBND tỉnh Ninh Bình. UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Xây dựng nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, kỷ cương hành chính nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, rút kinh nghiệm về việc chậm trễ trong thực hiện nội dung trên; tập trung, khẩn trương rà soát, hoàn thiện Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030 theo đúng chỉ đạo, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo chương trình nêu trên trước ngày 20/11. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Xây dựng trong việc thực hiện nhiệm vụ trên, đáp ứng yêu cầu của UBND tỉnh.

Khu dân cư phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình đang phát triển mạnh về hạ tầng nhà ở đô thị (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình có tờ trình gửi UBND tỉnh, kèm theo dự thảo điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua chương trình, văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị liên quan, đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Ninh Bình ý kiến, nội dung hồ sơ điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đầy đủ theo đề cương đã được phê duyệt; chưa đủ điều kiện để trình HĐND tỉnh thông qua theo quy định.

UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ, một số nội dung trong dự thảo Sở Xây dựng trình số liệu dân số hiện trạng chưa chính xác; việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình của từng tỉnh cũ (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) chưa đầy đủ, chính xác.

Bên cạnh đó, chưa đánh giá cụ thể được số liệu diện tích nhà ở các loại hình đã hoàn thành, diện tích còn lại và khả năng có hoàn thành hay không; chưa thống kê đầy đủ, cụ thể các dự án đã chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư so với hạn mức diện tích trong chương trình cho phép của 3 tỉnh cũ (nhất là loại hình nhà ở thương mại).

Ngoài ra, danh mục, số liệu các dự án phát triển nhà ở không đầy đủ, còn sai sót, có sự nhầm lẫn giữa dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án dự kiến thực hiện, chưa chấp thuận chủ trương đầu tư; nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu vực phát triển vùng ga đường sắt tốc độ cao chưa đầy đủ…