Ông Trần Huy Tuấn làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Chiều 12/11, HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức kỳ họp lần thứ năm, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình bầu ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Thái Bá).

Với số phiếu đạt 100%, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê tỉnh Lào Cai, có trình độ lý luận chính trị Cao cấp; kỹ sư thủy lợi, cử nhân Kinh tế chính trị, Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Trước khi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Tuấn là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (sau sáp nhập tỉnh Yên Bái và Lào Cai).

Sáng 12/11, Ban Tổ chức Trung ương Đảng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Trần Huy Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình chúc mừng ông Trần Huy Tuấn (Ảnh: Thái Bá).

Phát biểu nhận nhiệm vụ tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ.

Với trọng trách được giao, ông Trần Huy Tuấn hứa sẽ không ngừng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; dồn hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh; bám sát Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Tuấn chia sẻ thêm, sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ của tập thể và tính năng động, sáng tạo của từng thành viên UBND tỉnh; tăng cường hợp tác, đồng thuận trong nội bộ UBND tỉnh; xây dựng UBND tỉnh liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân; góp phần phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Ông Trần Huy Tuấn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Thái Bá).

Bên cạnh đó là sự lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Đoàn ĐBQH tỉnh, của HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, của Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; sự nêu cao trách nhiệm, tinh thần đổi mới, năng động và hiệu quả của toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự ủng hộ, đồng thuận của các đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh tâm niệm rằng, danh dự và phần thưởng lớn nhất của người cán bộ, của đại biểu HĐND là được cử tri và Nhân dân tin yêu, tín nhiệm.

Mỗi chủ trương, chính sách, mỗi quyết định, mỗi việc làm dù nhỏ nhất đều đặt lợi ích, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, coi đó là thước đo chân thực nhất của tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác. Đó cũng là lời hứa, là cam kết của tôi với Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân tỉnh Ninh Bình.