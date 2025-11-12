Chủ tịch Lào Cai Trần Huy Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Sáng 12/11, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Trần Huy Tuấn (Ảnh: Thái Bá).

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định điều động, chỉ định ông Trần Huy Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, ông Trần Huy Tuấn trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác, được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; quyết liệt sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị.

Trong các cương vị công tác, ông Tuấn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, với kinh nghiệm của mình, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình sẽ phát huy hết năng lực, tâm huyết và trách nhiệm của mình, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Huy Tuấn, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Thái Bá).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Ông Tuấn chia sẻ thêm, sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện; duy trì phong cách làm việc sâu sát, thực chất, hiệu quả, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, gần dân; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết và khát vọng cống hiến, cùng toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tăng tốc, bứt phá; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.