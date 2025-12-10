Ninh Bình nêu lý do cần có sân bay quốc tế

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình. Tỉnh này cho biết, việc hình thành cảng hàng không trên địa bàn (sau sáp nhập 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) là rất cần thiết.

UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất xây dựng cảng hàng không quốc tế có tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, sau khi sáp nhập, tỉnh có vị trí quan trọng, chiến lược, là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt cửa ngõ phía Nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực miền Bắc, thuộc hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế ven biển Vịnh Bắc bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Ninh Bình cũng là điểm kết nối, chuyển tiếp của 3 vùng kinh tế: Đồng bằng sông Hồng - Tây Bắc bộ - Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của cả nước và có nhiều tiềm năng, dư địa phát triển trong tương lai.

Tỉnh Ninh Bình phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người.

Vì thế, tỉnh đang tập trung cao thực hiện ba khâu đột phá, tập trung huy động, tập trung nguồn lực, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên các công trình giao thông trọng điểm, các dự án kết nối liên vùng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng trên, việc nghiên cứu, quy hoạch và đầu tư, thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực để xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông hàng không tại tỉnh Ninh Bình là rất cần thiết.

Phường Liêm Tuyền nơi tỉnh Ninh Bình dự kiến xây dựng càng hàng không quốc tế (Ảnh: Thái Bá).

Đây là một giải pháp rất quan trọng để thực hiện bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ của cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng. Dự án Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được đầu tư xây dựng sẽ tạo không gian phát triển kinh tế cho khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng.

Từ đó, góp phần hình thành các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch, dịch vụ, khai thác có hiệu quả quỹ đất, tạo động lực mới để chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, cảng hàng không Ninh Bình nếu được triển khai dự án theo phương thức PPP, toàn bộ chi phí vận hành, bảo trì, khai thác trong vòng đời dự án do nhà đầu tư thực hiện, giúp tiết kiệm nguồn lực và bộ máy quản lý nhà nước.

Đối với người dân, Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình hình thành sẽ tạo điều kiện khai thác các tiềm năng trong khu vực, địa phương, kết nối và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, việc lưu thông thuận lợi sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Ngoài ra, giúp người dân đi lại an toàn, nhanh chóng, tiếp cận được các dịch vụ tốt hơn.

Đối với doanh nghiệp đầu tư PPP, được triển khai dự án, khơi thông nguồn vốn của doanh nghiệp, có cơ hội tiếp cận vốn tín dụng, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, ứng dụng được khoa học kỹ thuật, công nghệ thi công của doanh nghiệp vào các dự án của nhà nước.

Đối với tổ chức tín dụng, có thể triển khai được các sản phẩm tín dụng của mình, tiếp cận các khách hàng lớn với nguồn vốn vay nhiều, giải ngân theo tiến độ của hợp đồng…

UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng bổ sung Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, nghiên cứu đầu tư dự án đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.