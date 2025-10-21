Những "liều vaccine" giúp cơ sở y tế nâng cao sức đề kháng trước tham nhũng

Sáng 21/10, Trường Cán bộ Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 130 học viên đến từ các cơ sở y tế, về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm tra nội bộ; tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ông Nguyễn Văn Lương, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, cho biết Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Y tế đã xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo các bệnh viện và cơ sở y tế về quản trị bệnh viện tốt, phòng ngừa rủi ro tham nhũng, tiêu cực.

Ông Nguyễn Văn Lương, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Thế Kha).

“Việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này nhằm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tại các cơ sở y tế”, ông Lương thông tin.

Lãnh đạo, cán bộ giàu kinh nghiệm tại các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, chuyên gia tội phạm học của Học viện An ninh nhân dân và các giảng viên, lãnh đạo Trường Cán bộ Thanh tra trực tiếp giảng dạy, truyền đạt tại lớp học.

Nội dung tập trung vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc thực hiện công khai, minh bạch hoạt động, nhất là về tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị.

“Đặc biệt là một số dạng sai phạm điển hình được phát hiện qua hoạt động thanh tra, điều tra trong lĩnh vực y tế thời gian qua, cũng như quyền, nghĩa vụ của cơ sở y tế khi được thanh tra, kiểm tra. Công tác kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong cơ sở y tế”, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Lương nói về nội dung khóa học.

130 học viên tới từ các cơ sở y tế tham dự khóa học (Ảnh: Thế Kha).

Ông Lương nhấn mạnh đây là "những liều vaccine” có giá trị góp phần giúp các cơ sở y tế “nâng cao sức đề kháng”, kịp thời nhận diện và phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả “mầm bệnh” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Văn Dũng nói thường xuyên nhận được phản ánh nhiều đơn vị y tế chưa tổ chức địa điểm tiếp công dân, chưa có lịch tiếp dân, chưa ban hành quy trình tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và đột xuất...

Trong khi đó, theo ông Dũng, công tác khám chữa bệnh mang tính đặc thù, khi phát sinh tai biến dễ có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh.

“Hàng ngày, tôi có lẽ là người nhận được nhiều "phong bì” nhất, toàn là đơn thư thôi”, ông Dũng chia sẻ.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Y tế phản ánh từ tháng 7 năm nay không còn Thanh tra Bộ Y tế. Do đó việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, kê khai tài sản, thu nhập cũng phát sinh nhiều lúng túng.

“Hàng ngày, tôi có lẽ là người nhận được nhiều "phong bì” nhất, toàn là đơn thư thôi”, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Văn Dũng cho hay (Ảnh: Thế Kha).

“Chúng tôi mong muốn Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ mở các lớp đào tạo thường xuyên, liên tục để thông tin được lan tỏa tới các đơn vị, tuyên truyền cho cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành y tế trong giải quyết tiếp dân, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng… tốt hơn”, ông Dũng bày tỏ.

Theo đại diện Trường Cán bộ Thanh tra, các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng mang tính thời sự, đề cập tới những vấn đề mà các cơ sở y tế đã, đang và có thể sẽ gặp phải, từ đó đề xuất, định hướng các giải pháp, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.