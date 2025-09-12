Ông Nguyễn Văn Quảng làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ

Ngày 12/9, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Phương Anh).

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tin tưởng ông Nguyễn Văn Quảng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nêu gương, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê ở TP Hải Phòng, trình độ cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ Luật.

Trong quá trình công tác, ông từng kinh qua các chức vụ như: Viện trưởng VKSND quận Lê Chân, Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, VKSND Tối cao.

Tháng 6/2015, ông Quảng là Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TPHCM. Sau 2 năm, ông đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, VKSND Tối cao.

Từ tháng 9/2018, ông Quảng đảm nhiệm cương vị Phó Viện trưởng VKSND Tối cao. Tháng 12/2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Vào tháng 10/2020, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025, và giữ cương vị này cho đến khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi cả nước.

Thanh tra Chính phủ thực hiện hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Tổng Thanh tra Chính phủ là ông Đoàn Hồng Phong và 5 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ gồm các ông: Nguyễn Văn Quảng (Thường trực), Lê Sỹ Bảy, Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Cường, Lê Tiến Đạt.