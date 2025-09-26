12.000 cán bộ, công chức làm công tác thanh tra được bồi dưỡng nghiệp vụ

Ngày 26/9, Trường Cán bộ thanh tra (Thanh tra Chính phủ) khai giảng lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tại tỉnh Phú Thọ

Chương trình tập huấn diễn ra từ 26-27/9 với sự tham gia của 300 cán bộ, công chức thuộc Thanh tra tỉnh Phú Thọ, các sở, ngành và 148 xã, phường tại tỉnh này.

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi tập huấn (Ảnh: V.Oanh).

Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ Nguyễn Tiến Sinh cho biết điểm nhấn của chương trình tập huấn là việc vận dụng các tình huống giả định gần với thực tiễn, từ công tác thanh tra về đất đai, xây dựng, đầu tư đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vấn đề tham nhũng, tiêu cực.

Qua đó, học viên sẽ được rèn luyện kiến thức, bản lĩnh và kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

“Chương trình tập huấn có ý nghĩa thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ, công chức kịp thời nắm bắt quy định mới, đặc biệt là Luật Thanh tra năm 2025 vừa được ban hành và triển khai trên phạm vi toàn quốc”, ông Sinh chia sẻ.

Tình huống giả định gần với thực tế để tập huấn cho cán bộ thanh tra ở Phú Thọ (Ảnh: V.Oanh).

Để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành, Tổng Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo Trường Cán bộ thanh tra xây dựng chương trình và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra.

Tính đến ngày 25/9, Trường Cán bộ thanh tra đã chủ trì và phối hợp các cục, vụ, đơn vị và địa phương tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho gần 6.900 học viên ở 15 địa phương.

Theo kế hoạch từ nay tới cuối năm, Trường Cán bộ thanh tra tiếp tục triển khai tập huấn ở trên 20 địa phương với hơn 6.000 cán bộ, công chức. Như vậy, tổng số cán bộ, công chức sẽ được bồi dưỡng, tập huấn trên 12.000 người.

Chương trình tập huấn được Trường Cán bộ thanh tra triển khai bài bản, khoa học và đáp ứng tốt mục tiêu phổ biến, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương.