Những lá phiếu từ xã đảo vượt sóng, gửi trọn niềm tin của cử tri

Là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc Bình Định cũ), Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) nằm tách biệt với đất liền, giao thông hoàn toàn bằng đường biển. Trong điều kiện đặc thù đó, địa phương đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri xã đảo duy nhất Gia Lai gửi trọn niềm tin vào lá phiếu

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, cho biết công tác bầu cử được triển khai từ ngày 25/9/2025, đến nay cơ bản hoàn thành các bước theo đúng tiến độ.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại xã đảo Nhơn Châu đã sẵn sàng (Ảnh: Dương Hưng).

Ngày 12/2, xã đã hoàn thành hiệp thương lần thứ 3, với tổng số 24 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã, không có trường hợp tự ứng cử. Xã đã ban hành nghị quyết công bố danh sách 24 người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu 15 đại biểu.

Cơ cấu, thành phần người ứng cử bảo đảm theo quy định: 9 nữ (37,5%), 3 người ngoài Đảng (12,5%), 4 người dưới 40 tuổi (16,6%), 8 người tái cử (33,3%); về trình độ chuyên môn có 2 người trên đại học (8,3%), 13 người đại học (54,16%) và 9 người dưới đại học (37,5%).

Ủy ban bầu cử xã đang triển khai niêm yết danh sách ứng cử viên, phát thẻ cử tri, tập huấn nghiệp vụ cho 3 tổ bầu cử và các cá nhân làm công tác tổng hợp kết quả; tiếp nhận, bàn giao phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cho các tổ bầu cử theo quy định.

Những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho ngày bầu cử tại xã đảo Nhơn Châu đang khẩn trương được hoàn tất (Ảnh: Dương Hưng).

“Do cách xa đất liền, toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử phải in ấn tại Quy Nhơn và vận chuyển bằng đò khách ra đảo. Sau khi kết thúc, địa phương tiếp tục thuê phương tiện đường biển để chuyển kết quả vào đất liền nộp cho đơn vị tổng hợp của tỉnh. Việc này phụ thuộc vào thời tiết là khó khăn đặc thù của xã đảo”, ông Hưng bày tỏ.

Nhân dân xã đảo kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Theo ông Dương Hiệp Hưng, toàn xã Nhơn Châu có 3 đơn vị bầu cử, bầu 15 đại biểu HĐND xã. Tổng số cử tri tính đến ngày 12/2 là 1.881 người (977 nam, 904 nữ). Đến nay, 3/3 đơn vị bầu cử đã niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định; Ủy ban bầu cử xã thường xuyên chỉ đạo các tổ bầu cử tiếp thu ý kiến, phối hợp công an xã cập nhật, điều chỉnh danh sách sát thực tế.

Người dân xã đảo Nhơn Châu kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu có bản lĩnh, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới (Ảnh: Dương Hưng).

Để bảo đảm quyền bầu cử của ngư dân đi biển dài ngày, xã chủ động lập danh sách, liên hệ gia đình thông báo ngày bầu cử 15/3 để bà con sắp xếp chuyến đi biển trở về tham gia bỏ phiếu. Một số lao động đã tranh thủ về địa phương, chờ thực hiện xong nghĩa vụ công dân trước khi tiếp tục ra khơi.

Tiểu ban bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã xây dựng kế hoạch bảo vệ trước, trong và sau ngày bầu cử; thành lập các tổ phản ứng nhanh tại 3 khu vực bỏ phiếu, tổng hợp kết quả.

Địa phương cũng xây dựng phương án ứng phó thời tiết xấu, bố trí cán bộ phụ trách từng địa bàn, sẵn sàng huy động phương tiện đưa cử tri ở xa đến điểm bỏ phiếu khi cần thiết.

Tại phường Quy Nhơn Nam đã niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Doãn Công).

“Không khí trước ngày bầu cử tại xã đảo khá sôi nổi. Cử tri thường xuyên theo dõi danh sách niêm yết, quan tâm tìm hiểu về các ứng cử viên sau khi danh sách chính thức được công bố”, ông Hưng nói.

Cũng theo lãnh đạo xã, cử tri đánh giá cao các ứng cử viên có kinh nghiệm công tác, từng đảm nhiệm chức vụ trong Đảng và chính quyền; tin tưởng vào những người có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đang giữ vị trí lãnh đạo ở bộ, tỉnh và địa phương.

Đường phố Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai rợp sắc cờ đỏ sẵn sàng cho ngày bầu cử (Ảnh: Doãn Công).

Dù nằm tách biệt với đất liền, người dân xã đảo Nhơn Châu đang hướng tới ngày bầu cử với tinh thần trách nhiệm, kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu có bản lĩnh, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.