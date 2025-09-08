Thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội phải chính xác, kịp thời

Sáng 8/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia), chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền có nhiệm vụ giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần quyết định thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận tại phiên họp (Ảnh: T.Trung).

Nhấn mạnh việc tiến hành cuộc bầu cử phải bảo đảm thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt những vấn đề về xây dựng Nhà nước pháp quyền, đổi mới tổ chức bộ máy hành chính và phát huy tính dân chủ của nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tiểu ban Thông tin tuyên truyền bám sát các định hướng, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương về tổ chức cuộc bầu cử để triển khai các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền trong điều kiện mới, bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội quán triệt công tác thông tin phải bảo đảm kịp thời, chính xác, tạo sự đồng thuận, tin tưởng để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, gắn liền với việc kỷ niệm các sự kiện lịch sử đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, đặc biệt gắn với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần thông tin tuyên truyền về tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các quan điểm, chủ trương về lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Cùng với đó, cần tuyên truyền các điều kiện bảo đảm để tiến hành cuộc bầu cử an toàn tuyệt đối, với kết quả cao nhất, thống nhất, tạo mọi điều kiện cho nhân dân cả nước được tham gia đông đủ trong ngày bầu cử.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy chế làm việc, dự thảo Nghị quyết phân công thành viên Tiểu ban, dự thảo Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước thực hiện cải cách hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả với thời gian chuẩn bị ngắn hơn các nhiệm kỳ trước. Do đó, công tác thông tin, tuyên truyền phải chủ động, sáng tạo, đồng bộ, đa dạng về hình thức.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu khẩn trương đề xuất thành lập Trung tâm báo chí, xây dựng kế hoạch họp báo thông tin định kỳ đến các cơ quan thông tấn, báo chí.

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: T.Trung).

Đối với các quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và kế hoạch hành động của Tiểu ban, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc kế thừa những điểm hợp lý của các nhiệm kỳ trước, đồng thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

Phó Chủ tịch cũng đề nghị đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số trong công tác thông tin tuyên truyền; chú ý công tác tuyên truyền đối ngoại.

Ông giao Tổ giúp việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, sớm hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết trình Tiểu ban xem xét thông qua và báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia, đồng thời, tham mưu kịp thời cho Tiểu ban để triển khai các công việc theo đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Tiểu ban sẽ phát huy trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.