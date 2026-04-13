Nhóm người lạ chào mời làm sổ đỏ đất quy hoạch, đòi 30% tiền bồi thường

Ngày 13/4, ông Nguyễn Công Đệ, Chủ tịch UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương đã phát đi cảnh báo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh, nhận làm sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản.

Theo UBND xã Bình Khê, thời gian gần đây xuất hiện nhóm người lạ đến một số thôn trên địa bàn vận động người dân làm sổ đỏ cho những mảnh đất nằm trong quy hoạch. Nhóm này đưa ra yêu cầu hưởng 30% số tiền được bồi thường, giải phóng mặt bằng.

UBND xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai cảnh báo thủ đoạn mạo danh, nhận làm sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản của người dân (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Tuy nhiên, qua xác minh của Công an xã Bình Khê, nhóm người này không được bất kỳ cơ quan nào của xã Bình Khê hoặc của nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ.

“Nhờ phát hiện và cảnh báo kịp thời, đến nay địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào bị lừa đảo. Nhóm người này chủ yếu tiếp cận, chào mời các hộ dân nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku”, Chủ tịch UBND xã Bình Khê cho biết.

Trước tình hình trên, UBND xã Bình Khê đề nghị người dân tuyệt đối không tin tưởng các đối tượng tự ý đến đặt vấn đề làm hồ sơ cấp sổ đỏ ngoài trụ sở UBND xã hoặc không đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; không giao tiền, đặt cọc hoặc nộp hồ sơ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức không có thẩm quyền.

UBND xã Bình Khê cũng thông báo, khi có nhu cầu thực hiện thủ tục đất đai, người dân liên hệ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã.