Nhóm người cản trở CSGT làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM

Ngày 6/4, Công an xã Bình Chánh đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người có hành vi cản trở, chống đối lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người có dấu hiệu chống đối lực lượng chức năng. Qua xác minh, vụ việc xảy ra gần khu vực chợ Hưng Long (xã Bình Chánh).

Nhóm người có dấu hiệu cản trở, chống đối lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, khi hai cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực nói trên, một nhóm gồm hai người đàn ông và một phụ nữ đã có hành vi cản trở. Một người đàn ông bị CSGT khống chế nhưng giằng co, dùng tay phản kháng; khi một cán bộ khác vào hỗ trợ thì bị hai người còn lại ngăn cản. Toàn bộ diễn biến được người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, hai cán bộ CSGT trong clip thuộc Trạm CSGT Tân Túc (Phòng PC08, Công an TPHCM). Thời điểm xảy ra vụ việc, một người đàn ông trong nhóm vi phạm nồng độ cồn. Sau khi làm việc, người này rời đi nhưng sau đó quay lại khu vực tổ công tác để xin nhận chìa khóa vì cho rằng đã bỏ quên, dẫn đến mâu thuẫn và xô xát.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật