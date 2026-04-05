Thực hư thông tin "nhân viên trạm thu phí dừng ô tô vi phạm trên cao tốc"

Ngày 5/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cho rằng một tài xế ô tô BKS 24A-268.xx bị nhân viên trạm thu phí nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dừng xe. Lý do nhân viên trạm thu phí đưa ra là chiếc ô tô con nêu trên vi phạm giao thông, và lực lượng CSGT yêu cầu trạm thu phí phối hợp dừng chiếc xe vi phạm.

Người đăng tải clip cho rằng, trạm thu phí không có quyền dừng xe của người dân như vậy.

Liên quan tới sự việc này, chiều cùng ngày, nguồn tin có trách nhiệm cho phóng viên Dân trí biết, sự việc xảy ra vào ngày hôm qua 4/4, lực lượng CSGT phát hiện chiếc ô tô con nêu trên vi phạm giao thông với lỗi đi sai làn đường trên cao tốc.

Sau khi xác minh hành vi vi phạm của tài xế ô tô BKS 24A-268.xx và để kịp thời xử lý vi phạm, ngăn ngừa các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, lực lượng CSGT đã đề nghị Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam phối hợp, dừng chiếc ô tô vi phạm nêu trên tại trạm thu phí IC9.

"Chiếc ô tô con BKS 24A-268.xx bị trạm thu phí nút giao IC9 từ chối cho xe ra khỏi đường cao tốc, sau đó nhân viên trạm thu phí đã trao đổi và giải thích với lái xe lý do chiếc ô tô bị dừng xe, chứ không phải chiếc ô tô nêu trên bị nhân viên trạm thu phí dừng xe.

Sau khi được CSGT giải thích về hành vi vi phạm của mình, tài xế ô tô con cũng đã thừa nhận vi phạm và chấp hành xử lý theo quy định của pháp luật", nguồn tin cho hay.