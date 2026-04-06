Xử phạt tài xế chuyển làn nguy hiểm trên cao tốc TPHCM - Long Thành

Ngày 6/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Đ.Q.T. (SN 1989, ngụ phường Phước Long, TPHCM) về hành vi điều khiển phương tiện không tuân thủ quy định khi vào đường cao tốc.

Theo quy định, tài xế này bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế lái ô tô chuyển làn gây nguy hiểm trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, sáng cùng ngày, đơn vị nhận chỉ đạo từ lãnh đạo Cục CSGT về một phương tiện có dấu hiệu vi phạm giao thông trên cao tốc.

Theo hình ảnh từ clip của người dân phản ánh, trong quá trình lưu thông, tài xế liên tục chuyển làn gây nguy hiểm cho các phương tiện khác đang chạy cùng chiều. Trong đó, có phương tiện phải giảm tốc đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã nhanh chóng xác minh, xác định vụ việc xảy ra lúc 13h40 ngày 5/4 tại Km5, tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng TPHCM đi Dầu Giây). Sau đó, tài xế T. được mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành xử lý theo quy định.

CSGT lập biên bản với tài xế Đ.Q.T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng CSGT khuyến cáo, khi lưu thông trên đường cao tốc, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm các quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và làn đường.

Tài xế không được chuyển làn tùy tiện hoặc có hành vi gây cản trở, nguy hiểm cho các phương tiện cùng lưu thông. Việc chấp hành đúng quy định không chỉ tránh bị xử phạt mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác.