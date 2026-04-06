Cấm xe máy chạy lên cầu vượt ngã tư 550 ở TPHCM

Ngày 6/4, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex tiến hành điều chỉnh phân làn xe trên cầu vượt ngã tư 550.

Theo ghi nhận của Dân trí, các biển phân làn, biển phụ cho phép xe máy chạy lên cầu vượt 550 theo khung giờ đã được tháo dỡ, đồng nghĩa với việc cấm hoàn toàn xe máy lưu thông lên cầu.

Sau khi các biển báo được thay đổi, vẫn còn nhiều người đi xe máy lưu thông lên cầu.

Biển báo cho xe máy chạy lên cầu vượt ngã tư 550 đã được tháo dỡ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trước đó, ngày 20/3, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã tổ chức cuộc họp với các Đội CSGT Rạch Chiếc, Bình Triệu, Đội CSGT số 1 (thuộc PC08, Công an TPHCM), UBND phường Dĩ An, Tập đoàn Becamex… để giải quyết các kiến nghị về tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị liên quan đánh giá việc cho xe máy lưu thông lên cầu vượt ngã tư 550 đang tương đối phức tạp, mất an toàn giao thông. Do đó, các bên thống nhất giao Tập đoàn Becamex lắp biển báo cấm xe máy chạy lên cầu vượt ngã tư 550.

Ngoài ra, trên tuyến đường ĐT 743 chưa có hệ thống dải phân cách tách ô tô và xe máy, thường xuyên xảy ra xung đột, va chạm. Các đơn vị đề nghị Tập đoàn Becamex nghiên cứu và lắp dải phân cách chia làn xe máy với làn ô tô để đảm bảo an toàn giao thông.

Tập đoàn Becamex được giao nghiên cứu và lắp dải phân cách trên đường ĐT 743 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Cầu vượt ngã tư 550 nằm trên đường ĐT 743 là cầu vượt thép đầu tiên của Bình Dương (cũ) được khởi công từ tháng 12/2021và thông xe vào cuối năm 2022.

Cầu có chiều dài hơn 203m giáp ranh phường Bình Hòa và phường Dĩ An, quy mô 4 làn xe, giá trị xây dựng khoảng 115 tỷ đồng. Cầu vượt 550 đưa vào khai thác góp phần giải tỏa áp lực giao thông tại khu vực này.

Tuy nhiên, kể từ khi đưa vào sử dụng, nhiều người đi xe máy bất chấp biển cấm để chạy lên cầu.

Một người đàn ông chạy xe máy lên cầu vượt 550 trong giờ cấm bị xe container cán tử vong vào ngày 1/12/2025 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đến cuối năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (cũ) đã điều chỉnh tổ chức giao thông bằng cách cho xe máy chạy lên cầu vào các khung giờ cao điểm sáng, chiều (6-8h, 16h30-18h30); đồng thời cấm xe đầu kéo container lưu thông trong thời gian này.

Tuy nhiên, thực tế ngoài hai khung giờ cho phép, vẫn còn rất nhiều người chạy xe máy lên cầu vào giờ cấm và đã xảy ra những vụ tai nạn thương tâm giữa xe máy và ô tô.