Nhiều tỉnh phía Nam tăng cường kiểm tra mua bán xăng dầu

Ngày 11/3, trước bối cảnh giá xăng dầu biến động, cơ quan chức năng các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh nhiên liệu; xử lý hành vi tự ý tăng giá, găm hàng, ngừng bán xăng dầu không có lý do chính đáng.

Theo đó, Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Nai (Ban chỉ đạo 389) đề nghị lực lượng quản lý thị trường tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG (khí gas) trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn và xử lý hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng...

Một trạm xăng tại phường Tân Triều, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Các đơn vị được yêu cầu theo dõi, nắm bắt chênh lệch giá bán nhiên liệu ở thị trường trong nước với các tỉnh giáp biên giới của nước bạn để chủ động phòng ngừa buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Sở, ngành, địa phương cần tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp đồng thuận với chủ trương điều hành xăng dầu của Nhà nước; không hoang mang, không mua tích trữ gây mất cân đối cung cầu cục bộ.

Tại tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giao Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, giám sát chặt các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng.

Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị các thương nhân bán lẻ xăng dầu duy trì hoạt động bán hàng, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao công an tỉnh ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật; gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Đồng thời, công an tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Cùng ngày, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh hơn 840 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu hoặc tự ý tăng giá bán. Hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cây xăng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Ảnh: M.H.).

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh duy trì kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu; làm việc cả ngày nghỉ, kiểm tra 24/7 nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm.

“Chúng tôi chưa phát hiện trường hợp găm hàng. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế, có dấu hiệu một số người dân mua xăng dầu để dự trữ”, đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho hay.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.