Hà Nội có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22-23/2, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gây giảm tầm nhìn.

Riêng khu vực vùng núi và trung du Đông Bắc Bộ ngày 22/2 có khả năng xảy ra mưa rải rác. Trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm.

Các khu vực còn lại phổ biến chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Du khách du xuân ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Dự báo thời tiết ngày 22/2, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.