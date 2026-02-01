Miền Bắc ấm dần, miền Nam có nơi nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ ngày 21-22/2 (mùng 5 và mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời lạnh trưa chiều trời nắng, riêng khu vực vùng núi và trung du ngày 22/2 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày 21-22/2 có mưa vài nơi, Thanh Hóa, Nghệ An sáng và đêm trời lạnh. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ hai ngày tới có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực cao nguyên Trung Bộ 2 ngày tới không mưa, ngày trời nắng. Khu vực Nam Bộ 2 ngày tới không mưa, ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.

Người dân đổ về các điểm vui chơi để chụp ảnh, du xuân (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Dự báo thời tiết ngày 21/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.