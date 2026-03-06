Nữ sinh lớp 11 tử vong sau va chạm với xe đầu kéo ở Tây Ninh

Ngày 6/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo container và xe điện khiến một nữ sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn ở Tây Ninh khiến nữ sinh tử vong (Ảnh: N.H.).

Khoảng 10h30 cùng ngày, tài xế Phạm Xuân Đông (47 tuổi, quê Bắc Ninh) lái xe đầu kéo container mang biển số 50E-329.62 trên đường ĐT830 theo hướng quốc lộ 1 đi xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Khi đến khu vực ngã 5 Bến Lức (xã Bến Lức), xe đầu kéo va chạm với xe điện do N.M.N.N. (16 tuổi, học sinh lớp 11) cầm lái chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến nữ sinh tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn làm giao thông qua khu vực ùn ứ. Lực lượng CSGT phối hợp Công an xã Bến Lức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.