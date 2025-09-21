Nhân viên gác chắn cứu người đàn ông khỏi đường sắt trước khi tàu đến

Chiều 21/9 Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết lúc 23h48 ngày 20/9, trực ban chạy tàu ga Quảng Ngãi báo tàu SE6 chạy tại ga lúc 23h56 phút cùng ngày.

Đến 00h03 ngày 21/9, khi tàu chuẩn bị qua đường ngang km924+430 (thuộc địa phận xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) khu gian Đại Lộc - Quảng Ngãi tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM hai nhân viên gác chắn là các anh Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Sơn Oánh đã thực hiện quy trình đóng chắn hoàn toàn, chờ tàu thông qua.

Lúc này bất ngờ có một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 76D1-09xxx chạy từ hướng Đông sang Tây, không chú ý quan sát đã tông trực diện vào dàn chắn phía trái lý trình đường sắt, khiến người và xe máy ngã văng vào giữa lòng đường sắt.

Nhân viên gác chắn Nguyễn Sơn Oánh (Ảnh: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam).

Khi phát hiện ra sự việc, mặc dù biết tàu đang đến rất gần, có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng anh Nguyễn Sơn Oánh không chút do dự, kịp thời lao vào kéo người đàn ông ra khỏi đường sắt.

Theo camera hành trình đầu máy ghi lại, quãng thời gian từ lúc người điều khiển giao thông va vào cần chắn văng ra lòng đường đến lúc tàu chạy qua chỉ khoảng 3-4 giây ngắn ngủi.

Người đàn ông may mắn được anh Oánh cứu sống được tổ tàu SE6 cử người đưa đi cấp cứu. Xe máy bị tàu tông kéo rê trong lòng đường sắt đến lý trình km924+280 tàu dừng lại.

Vụ tai nạn đã khiến tàu SE6 phải dừng lại để giải quyết gần 30 phút và xe máy của người tham gia giao thông bị hư hỏng nặng.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định, hành động đặc biệt dũng cảm của anh Nguyễn Sơn Oánh sẽ được đơn vị khen thưởng kịp thời và làm hồ sơ đề nghị khen thưởng cao theo quy định.