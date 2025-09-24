Bão Ragasa ảnh hưởng đến Hà Nội như thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 24/9, bão số 9 (bão Ragasa) cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 510km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 14-15 (150-183km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 10h ngày 25/9, bão trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 10h ngày 26/9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Tây Bắc Bộ với cường độ dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa vùng biển Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Vùng biển Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ đêm 24/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió tăng dần cấp 7-8, sóng cao 2-4m; vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 13, sóng cao 3-5m, biển động dữ dội.

Hướng di chuyển của bão số 9 (Ảnh: NCHMF).

Từ gần sáng 25/9, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Do hoàn lưu bão rộng nên cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ.

Trưa 24/9 thông tin về diễn biến của bão Ragasa, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão đang gây mưa rất lớn cho khu vực phía Nam của Trung Quốc.

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển ổn định theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h. Đến sáng 25/9 tâm bão sẽ đi vào phía Bắc của vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa nên đêm 24/9 vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7 và sau đó tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Ông lưu ý từ sáng 25/9, tỉnh Quảng Ninh sẽ có gió mạnh dần lên cấp 8-9, giật cấp 10-11. Đối với các tỉnh sâu trong đất liền như Bắc Ninh, Lạng Sơn sẽ có gió mạnh cấp 8-9. Riêng Hà Nội có gió mạnh cấp 6.

Đặc biệt từ đêm 24/9 các địa phương như Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng và phía Đông Bắc Bộ có mưa lớn và sẽ tăng dần từ trưa 25/9 với tổng lượng mưa 100-250mm, một số nơi trên 400mm.

"Chú ý khu vực sườn phía Đông của dãy Hoàng Liên Sơn thuộc các tỉnh Lào Cai, Yên Bái (cũ) sẽ có mưa to đến rất to trong đợt mưa lần này nên cần chú ý đề phòng lũ quét, sạt lở đất", ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo.