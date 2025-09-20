Nhận diện sinh trắc học khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông

Sáng 20/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) phối hợp cùng các đơn vị triển khai chương trình thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên toàn tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông.

Chương trình được triển khai tại 12 nhà ga với 65 cổng soát vé, thử nghiệm đồng thời nhiều công nghệ tiên tiến như định danh, xác thực điện tử và sinh trắc học thông qua thẻ căn cước/căn cước gắn chip, vé điện tử trên ứng dụng Hà Nội Metro, thẻ vé và thẻ thanh toán quốc tế VISA.

Hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sử dụng dịch vụ sáng 20/9 (Ảnh: Hưởng Bùi).

Đối tượng tham gia gồm hành khách trên 60 tuổi (được miễn phí vé theo chính sách của HĐND TP Hà Nội) và hành khách thông thường sử dụng vé lượt, vé ngày (tối đa 1.000 hành khách đăng ký tham gia thử nghiệm tại quầy thông tin tại 12 nhà ga metro Cát Linh - Hà Đông).

Khi tham gia thử nghiệm, hành khách sẽ được hướng dẫn chi tiết thao tác qua cổng, trải nghiệm các giải pháp công nghệ mới, đồng thời được áp dụng mức vé theo bảng giá vé thanh toán không dùng tiền mặt.

Hà Nội hiện có 2 tuyến đường sắt đô thị đang hoạt động là tuyến metro Cát Linh Hà Đông và tuyến metro Nhổn - Cầu Giấy.

Theo dự kiến, Hà Nội sẽ khởi công dự án xây dựng tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và tuyến metro số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc trong tháng 10.

Theo Quyết định số 1569 ngày 12/12/2024 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ đầu tư xây dựng thêm 14 tuyến đường sắt đô thị.

Tuyến số 1 (Ngọc Hồi - Yên Viên - Lạc Đạo);

Tuyến số 1A (Ngọc Hồi - Cảng hàng không thứ hai);

Tuyến số 2 (Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Chợ Mơ - Ngã Tư Sở - Hoàng Quốc Việt và đoạn kéo dài đến Sóc Sơn);

Tuyến số 2A (đoạn Hà Đông - Xuân Mai);

Tuyến số 3 (đoạn Ga Hà Nội - Hoàng Mai và đoạn Nhổn - Sơn Tây);

Tuyến số 4 (Mê Linh - Sài Đồng - Liên Hà);

Tuyến số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc);

Tuyến số 6 (Nội Bài - Phú Diễn - Hà Đông - Ngọc Hồi);

Tuyến số 7 (Mê Linh - Dương Nội - Hà Đông);

Tuyến số 8 (Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá);

Tuyến số 9 (Mê Linh - Cổ Loa - Dương Xá);

Tuyến số 10 (Cát Linh - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Yên Nghĩa);

Tuyến số 11 (Vành đai 2 - Trục phía Nam - Cảng hàng không thứ hai);

Tuyến số 12 (Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Phú Xuyên).