Hà Nội thông tin về tuyến metro gần 40km nối ngoại thành với trung tâm

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị (metro) số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, tỷ lệ 1/500.

Dự án đi qua các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc

Theo quyết định, tuyến chính của tuyến metro số 5 có điểm đầu tại ngã tư Văn Cao - Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc), tổng chiều dài khoảng 39,6km.

Ngoài ra, dự án còn có 2 nhánh kết nối vào depot số 1 tại xã Sơn Đồng, Dương Hòa và depot số 2 tại xã Hòa Lạc, với tổng chiều dài các nhánh khoảng 4,8km.

Tuyến metro số 5 sẽ chạy men theo đại lộ Thăng Long (Ảnh: Hữu Nghị).

Toàn tuyến gồm 20 nhà ga, trong đó có 6 ga ngầm, 3 ga trên cao và 11 ga mặt đất. Các ga chủ yếu được bố trí dọc theo trục đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Đặc biệt, nhiều nhà ga sẽ có kết nối trực tiếp với các tuyến đường sắt đô thị khác như tuyến số 2, 3, 4, 6, 7, 8 và monorail M2, tạo mạng lưới giao thông liên hoàn.

Theo thiết kế, tuyến metro số 5 có cấu trúc hỗn hợp, đoạn ngầm kéo dài từ Văn Cao qua Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh đến Trần Duy Hưng. Đoạn mặt đất và trên cao bắt đầu từ sau Trung tâm hội nghị quốc gia, tiếp tục men theo đại lộ Thăng Long đến điểm cuối tại Hòa Lạc.

Dự án bố trí 2 khu depot chính. Depot 1 diện tích 32ha, phục vụ tuyến số 5 và cả tuyến số 8 (Sơn Đồng - Dương Xá), đồng thời tích hợp xưởng lắp ráp phương tiện đường sắt; depot 2 diện tích 10,4ha, nằm trong quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc.

Hà Nội dự kiến khởi công tuyến metro số 5 vào ngày 19/12. Thành phố cũng dự kiến khởi công tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vào ngày 10/10.

Tuyến metro số 5 có tổng mức đầu tư khoảng hơn 61.900 tỷ đồng.

Tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo dài 11,5km, với 8,9km đi ngầm và 2,6km đi trên cao. Tuyến metro này có 7 ga ngầm và 3 ga trên cao với tổng mức đầu tư dự án gần 35.600 tỷ đồng, tăng thêm hơn 16.000 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư được phê duyệt lần đầu năm 2008.

Hà Nội có 2 tuyến metro đang hoạt động gồm tuyến số 2A, ga Cát Linh - Hà Đông và metro 3.1 đoạn Nhổn - Cầu Giấy.

Theo Quyết định số 1569 ngày 12/12/2024 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ đầu tư xây dựng thêm 14 tuyến metro.