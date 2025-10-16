Nhận 30 triệu đồng từ tài khoản lạ, thanh niên sống ở Nhật nhờ mẹ trả lại

Anh Lê Đức Hanh, 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, mới đây bất ngờ nhận được 30 triệu đồng từ một số tài khoản lạ.

Do không rõ nguồn gốc, anh Hanh gọi điện về Việt Nam nhờ mẹ mình là bà Lê Thị Thanh (47 tuổi, ở xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ) trình báo công an.

Sau khi xác minh, Công an xã Hy Cương làm rõ người chuyển số tiền nói trên là chị Phạm Thị Sen (23 tuổi, trú ở xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ). Do đi làm ăn xa nên chị Sen ủy quyền cho chồng mình là anh Phan Văn Tú (xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang) đến làm việc với công an.

Bà Lê Thị Thanh thay mặt con trai chuyển trả lại 30 triệu đồng cho anh Phan Văn Tú, chồng chị Sen (Ảnh: Công an xã Hy Cương).

Quá trình làm việc, các bên xác nhận không có quan hệ hay giao dịch trước đó. Do chị Sen nhập sai một số trong dãy tài khoản ngân hàng nên đã gửi nhầm tiền vào tài khoản của anh Hanh.

Công an xã Hy Cương đã phối hợp với bà Lê Thị Thanh tiến hành trao trả 30 triệu đồng cho anh Phan Văn Tú qua giao dịch ngân hàng.

Từ vụ việc này, công an khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, số tài khoản người nhận và nội dung giao dịch trước khi chuyển tiền nhằm tránh những sai sót đáng tiếc, gây ảnh hưởng đến thời gian, công sức và quyền lợi của cá nhân, tổ chức.