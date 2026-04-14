Nhầm lẫn kết quả xổ số, đại lý vé "mất" 18 triệu đồng

Mới đây, một sự cố hy hữu liên quan đến kết quả giải thưởng của Công ty xổ số kiến thiết Bình Định, mở thưởng ngày 9/4, khiến 2 đại lý vé số tại tỉnh Đắk Lắk đổi nhầm giải cho khách. Sự cố này khiến đại lý vé số bị "mất" 18 triệu đồng.

Hai đại lý này đã căn cứ vào kết quả xổ số của trang web M.N. (chuyên cung cấp kết quả xổ số) để trả thưởng cho người trúng. Tuy nhiên, giải tư xổ số kiến thiết Bình Định được công ty công bố có sai lệch 1 số trong dãy số trúng thưởng do trang web đăng tải.

Nhiều đại lý vé số in kết quả trúng thưởng sai từ trang web, dẫn đến trả thưởng nhầm cho khách (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông P. (chủ một đại lý vé số tại phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết khoảng 18h mỗi ngày, khi có kết quả xổ số, đại lý của ông in kết quả xổ số từ trang web M.N. để phát cho người bán vé số dạo, dò vé cho khách.

Theo ông P., có một người mang 3 tờ vé số của Bình Định trúng giải tư trùng với số trúng thưởng trên trang web M.N. nên ông đã đổi thưởng 9 triệu đồng. Sau khi phát hiện website này công bố sai kết quả, ông đã liên hệ với khách hàng để "xin" lại tiền nhưng bị từ chối.

Tương tự, bà C. (chủ một đại lý vé số tại phường Tân An, Đắk Lắk) xác nhận, đã căn cứ kết quả số trúng từ trang web M.N. để đổi thưởng 3 vé số giải tư Bình Định cho một người đàn ông, tương đương 9 triệu đồng.

Theo bà C. một phụ nữ bán vé số dạo thuộc đại lý của bà được một người liên lạc đổi 3 vé số do xổ số kiến thiết Bình Định phát hành. Bà C. trực tiếp mang 9 triệu đồng ra đổi thưởng cho khách.

"Bình thường khi các giải thưởng lớn tôi thường dò rất kỹ kết quả có dấu đỏ từ công ty xổ số, tuy nhiên, vì bất cẩn, tin tưởng kết quả từ website tôi đã đổi thưởng nhầm", bà C. nói.

Lý giải về việc in và công bố kết quả xổ số từ trang web M.N. mà không chờ kết quả của công ty xổ số, bà C. cho rằng thông tin từ trang web này rất nhanh, tổng hợp kết quả xổ số trong cả nước nên hầu hết các đại lý thường lên web để in kết quả.

"Tôi đã liên hệ với khách hàng để trao đổi, mong họ hoàn lại phần nào cho người bán vé số dạo và tôi, tuy nhiên người này nhất quyết không đồng ý", bà C. cho hay.

Sau vụ việc, bà C. khẳng định sẽ rút kinh nghiệm và chờ kết quả chính thống từ các công ty xổ số cung cấp để đổi thưởng cho khách.

Theo một nguồn tin, trang web M.N. chỉ là trang web của cá nhân, chuyên cập nhật kết quả xổ số của các tỉnh, thành trong cả nước.

Đại diện Công ty xổ số kiến thiết Bình Định khẳng định đơn vị luôn thông báo kết quả cụ thể các kỳ quay thưởng theo quy định, nên việc các đại lý sử dụng kết quả từ những website khác sẽ không thuộc trách nhiệm của công ty.