Nhờ ChatGPT gợi ý mua vé số, người phụ nữ trúng số tiền lớn

Carrie Edwards sống tại Midlothian, bang Virginia (Mỹ) đã may mắn trúng thưởng khi dự đoán đúng 4/5 con số đầu cùng với Powerball (một tính năng nhân tiền thưởng) trong kỳ quay số ngày 8/9 của Xổ số Virginia.

Ban đầu, giải thưởng của bà trị giá 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng), nhưng nhờ bà đã chi thêm 1 USD (khoảng 26.000 đồng) để chọn thêm tính năng Power Play, số tiền trúng được nhân 3, nâng tổng giá trị tiền thưởng lên đến 150.000 USD.

Carrie Edwards đã trúng 150.000 USD trong đợt xổ số Virginia ngày 8/9 (Ảnh: New York Post).

Đáng chú ý, Edwards tiết lộ bà không phải là người thường xuyên chơi xổ số trực tuyến. Lần này, bà đã nhờ ứng dụng ChatGPT trên điện thoại gợi ý con số may mắn.

"Tôi nói: "Này ChatGPT, hãy nói cho tôi biết, bạn có số nào cho tôi không?", Edwards chia sẻ tại buổi họp báo.

Hai ngày sau kể từ khi mua số, đang trong một cuộc họp, bà Edwards nhận thông báo trên điện thoại: "Hãy đến nhận giải thưởng xổ số của bạn". Ban đầu, bà nghĩ đó là một trò lừa đảo, nhưng khi kiểm tra lại, bà vỡ òa trong niềm vui.

"Ngay khi biết mình nhận được món quà bất ngờ này, tôi đã hiểu mình cần phải làm gì. Tôi muốn trao lại toàn bộ số tiền này cho cộng đồng, vì tôi đã được ban phước quá nhiều. Tôi hy vọng đây sẽ là tấm gương để những ai may mắn cũng có thể mang điều tốt đẹp đến cho người khác", Edwards xúc động nói.

Theo kế hoạch, Edwards sẽ chia số tiền 150.000 USD cho 3 tổ chức mà bà gắn bó. Đầu tiên là Hiệp hội Nghiên cứu thoái hóa thùy trán (AFTD). Đây là căn bệnh gây chứng sa sút trí tuệ khởi phát sớm, đã cướp đi sinh mạng người chồng của bà vào năm 2024.

Người phụ nữ thừa nhận đã nhờ ChatGPT gợi ý số để mua xổ số (Ảnh: New York Post).

Tổ chức thứ hai bà trao khoảng tiền thưởng là Shalom Farms - một trang trại tái tạo có trụ sở tại Richmond - tập trung vào cân bằng lương thực và hỗ trợ cộng đồng đối mặt với tình trạng thiếu thốn thực phẩm.

Tổ chức cuối cùng trong danh sách của bà là Hội Cứu trợ Hải quân - Thủy quân lục chiến. Bà cho biết, đây là nơi gắn bó với cha bà - một phi công chiến đấu - người đã suốt đời ủng hộ tổ chức này. Edwards coi việc đóng góp là cách tiếp nối di sản của cha.

Chia sẻ về quyết định của mình, Edwards cho biết: "Tôi cảm thấy thật sự được ban phước khi có cơ hội giúp đỡ người khác. Đây là số tiền mà tôi không hề mong đợi và chắc chắn nó sẽ mang lại ích lợi cho những người cần đến".

Câu chuyện của Edwards khiến nhiều người xúc động, bởi họ nhìn thấy sức mạnh của lòng nhân ái và cảm phục trước lựa chọn của bà Edwards - dùng sự may mắn của mình để mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.