Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn sau gần một thập kỷ trùng tu

Sau gần một thập kỷ được bao bọc bởi giàn giáo và lưới bảo vệ, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, biểu tượng kiến trúc hơn 140 năm tuổi của TPHCM, đang dần hé lộ diện mạo mới với những mảng tường gạch đỏ đặc trưng được phục dựng công phu.

Một số hạng mục quan trọng của dự án trùng tu Nhà thờ Đức Bà hoàn thiện.

Đợt đại trùng tu quy mô lớn, do Tập đoàn Monument (Bỉ) đảm nhiệm, chính thức khởi động vào tháng 7/2017. Sau gần một thập kỷ, công trình lịch sử này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các chi tiết quan trọng, hứa hẹn trả lại vẻ đẹp nguyên bản cho nhà thờ.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được khởi công xây dựng vào ngày 7/10/1877 và hoàn thành vào lễ Phục sinh ngày 11/4/1880, trở thành một trong những công trình kiến trúc Pháp cổ điển nổi bật tại Việt Nam.

Trong năm 2024, các công nhân đang tập trung tháo dỡ sàn, thi công phần đỉnh tháp chuông và gia cố chân tháp kẽm - những hạng mục được đánh giá là phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao và ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu tổng thể của công trình.

Để đảm bảo tính nguyên bản và độ bền lâu dài, toàn bộ vật tư từ xi măng, cát, đá đến từng viên gạch đều được nhập khẩu từ châu Âu. Kinh phí trùng tu được Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn tự túc, cùng với sự đóng góp của giáo dân trong và ngoài nước.

Một cột mốc quan trọng đã được ghi nhận vào sáng 19/3 vừa qua, khi hai Thánh giá mạ vàng, mỗi chiếc cao 3,7m và nặng khoảng 400kg, được cẩu lên độ cao hơn 60m và lắp đặt chính xác lên đỉnh tháp. Hai Thánh giá này được chế tác tại Bỉ trong vòng hai năm trước khi vận chuyển về Việt Nam, đánh dấu bước tiến lớn sau 9 năm trùng tu.

Trong suốt quá trình trùng tu, người dân và du khách vẫn có thể tham quan, chụp ảnh bên ngoài nhà thờ. Các hạng mục thi công được đội ngũ kỹ thuật xử lý thận trọng nhằm đảm bảo an toàn và gìn giữ giá trị công trình.

Bên trong Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vẫn được trang hoàng với ánh sáng dịu nhẹ, tạo không gian trang nghiêm phục vụ sinh hoạt tôn giáo trong thời gian trùng tu.

Các kỹ sư cho biết, việc trùng tu công trình đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật rất cao do mức độ hư hỏng nặng sau hơn một thế kỷ tồn tại. Mỗi chi tiết đều phải được nghiên cứu, đối chiếu với thiết kế gốc nhằm đảm bảo tuổi thọ lâu dài và giữ gìn giá trị kiến trúc.

Trong suốt thời gian thi công, dàn chuông cổ nặng gần 30 tấn của nhà thờ không được vận hành nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu. Để phục vụ sinh hoạt tôn giáo, nhà thờ đã nhập một bộ chuông tạm gồm 25 chiếc vào cuối năm 2022.

Theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ dự án trùng tu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027, đưa biểu tượng kiến trúc hơn 140 năm tuổi của TPHCM trở lại với diện mạo bền vững và nguyên bản nhất. Tuy nhiên, theo linh mục Hồ Văn Xuân, Chánh xứ kiêm Trưởng ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cho biết năm 2027 không thể hoàn thành trùng tu do nhiều hạng mục của nhà thờ hư hỏng nặng nên đội ngũ thi công phải làm kỹ, tìm vật tư chuẩn để bảo đảm tuổi thọ của nhà thờ về sau.

Hiện nay, dù vẫn còn nhiều hạng mục đang tiếp tục thi công, khu vực xung quanh nhà thờ vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, đặc biệt vào các dịp lễ như Giáng sinh.

Sau gần một thập kỷ trùng tu với nhiều hạng mục phức tạp, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Những thay đổi rõ nét thời gian qua không chỉ góp phần bảo tồn giá trị kiến trúc, mà còn gìn giữ ký ức đô thị gắn liền với nhiều thế hệ người dân TPHCM. Khi hoàn thành, nhà thờ được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm nhấn văn hóa - tôn giáo và là biểu tượng quen thuộc giữa lòng thành phố.

