Nâng 2 Thánh giá mạ vàng lên đỉnh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Sáng 19/3, đơn vị trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn bắt đầu triển khai nâng 2 Thánh giá mạ vàng (mỗi Thánh giá nặng 400kg) lên đỉnh tháp kẽm của nhà thờ (Ảnh: Ngọc Tân).

Việc đưa hai Thánh giá lên đỉnh tháp Nhà thờ Đức Bà diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam, và Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Hôm nay, chúng ta hân hoan trong thời khắc tuyệt mỹ của nhà thờ Chính toà, của Hội Thánh và thành phố. Hai Thánh giá mạ vàng được lắp đặt trở lại trên đỉnh tháp, lại tiếp tục toả sáng bầu trời của Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn", Tổng Giám mục Marek Zalewski phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ông Robin Deketelaere, chuyên gia nước ngoài tại dự án, cho biết, thông thường các Thánh giá ở Châu Âu sẽ có tuổi thọ 50 năm. Tuy nhiên, cặp Thánh giá được chế tác cho Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn có thể đạt tuổi thọ tối thiểu 100 năm.

Ông Deketelaere cho rằng đây là một dịp rất đắc biệt đối với bản thân ông và đội ngũ khi hoàn thành lắp đặt biểu tượng thiêng liêng của người Công giáo (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo Linh mục Hồ Văn Xuân, Trưởng ban trùng tu, trên đỉnh mỗi Thánh giá sẽ được gắn thêm một cột thu lôi bằng đồng nguyên chất (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Lúc 8h20, Thánh giá đầu tiên được cẩu khỏi mặt đất, đưa lên đỉnh tháp chuông bên trái (từ góc nhìn đối diện nhà thờ) (Ảnh: Ngọc Tân).

Thánh giá được cần cẩu chuyên dụng đưa lên độ cao hơn 60m, sau đó hạ dần xuống vị trí đỉnh tháp kẽm bên phải của tháp chuông Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (Ảnh: Ngọc Tân).

Sự kiện đưa Thánh giá lên đỉnh Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn thu hút sự theo dõi của nhiều giáo dân và du khách. Ông Minh Lợi (phường Chợ Quán) gác lại công việc buổi sáng, đến nhà thờ từ 7h để theo dõi hai Thánh giá được đặt lên tháp chuông.

“Đây là một khoảnh khắc linh thiêng, trăm năm có một lần, nên tôi muốn có mặt để chứng kiến và cầu nguyện thánh giá được lắp đặt suôn sẻ”, ông Lợi nói (Ảnh: Khoa Nguyễn - Trịnh Nguyễn).

Trên đỉnh tháp kẽm, các kỹ sư, công nhân đã chờ sẵn để cố định Thánh giá vào đúng vị trí (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong buổi sáng 19/3, Ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đã hạ đặt thành công cả 2 Thánh giá lên đỉnh tháp chuông nhà thờ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Sự kiện hạ đặt hai Thánh giá đánh dấu mốc tiến độ mới sau 9 năm trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trước đó, 2 Thánh giá cao 3,7m, nặng 400kg mỗi cây, được chế tác và mạ vàng ở Bỉ trong 2 năm, đưa về TPHCM bằng tàu biển.

Tháng 12/2025, 2 Thánh giá được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng làm phép và trưng bày để du khách chiêm ngưỡng trước khi được đưa lên đỉnh tháp (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, 2 Thánh giá cũ bằng kim loại trên đỉnh tháp kẽm của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đã được tháo dỡ vào tháng 3/2023. Hai Thánh giá cũ được xác định đã gỉ sét quá mức, không thể phục hồi để đưa trở lại đỉnh tháp (Ảnh: Khoa Nguyễn).