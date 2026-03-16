Đưa 2 Thánh giá mạ vàng lên tháp chuông Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào 19/3
(Dân trí) - Sau hơn 3 tháng được trưng bày cho du khách chiêm ngưỡng, 2 Thánh giá mạ vàng sẽ được đưa lên đỉnh tháp chuông Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
Ngày 16/3, đại diện Ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà (TPHCM) cho biết, 2 Thánh giá mạ vàng sẽ được đặt lên đỉnh tháp của công trình vào sáng 19/3. Sự kiện đánh dấu mốc tiến độ mới sau 9 năm trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
Trước đó, 2 Thánh giá cao 3,7m, nặng 400kg mỗi cây, được chế tác và mạ vàng ở Bỉ trong 2 năm, đưa về TPHCM bằng tàu biển. Tháng 12/2025, 2 Thánh giá được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng làm phép và trưng bày để du khách chiêm ngưỡng.
Theo kênh thông tin của Tổng Giáo phận Sài Gòn, việc trùng tu 2 tháp chuông và 2 tháp kẽm của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn hoàn tất vào tháng 3, là cơ sở để đưa 2 Thánh giá trở lại đỉnh của công trình.
Trước đó, 2 Thánh giá cũ bằng kim loại trên đỉnh tháp kẽm của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đã được tháo dỡ vào tháng 3/2023 để đưa đi phục chế.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cao 60,5m, đến nay đã hơn 140 năm tuổi. Công trình nằm tại trung tâm TPHCM, là một trong những biểu tượng kiến trúc của thành phố.