Nhà đầu tư xin gia hạn nộp hồ sơ cầu Cát Lái do giá vật liệu tăng

Ngày 12/3, Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) cho biết, đơn vị vừa thay mặt liên danh nhà đầu tư đã gửi văn bản đến HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai xin gia hạn thời gian nộp báo cáo nghiên cứu khả thi với dự án cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng).

Trong nội dung văn bản, đại diện nhà đầu tư cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương đầu tư và yêu cầu thời gian nộp hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi tối đa 3 tháng, tức vào ngày 10/3.

Thiết kế kiến trúc cầu Cát Lái được UIBND tỉnh Đồng Nai lựa chọn (Ảnh: Sở Xây dựng Đồng Nai).

Thời gian qua, CC1 cùng các liên danh đã khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định, bao gồm tổ chức khảo sát hiện trường, thu thập số liệu, nghiên cứu phương án kỹ thuật, xây dựng tổng mức đầu tư và hoàn thiện các nội dung của hồ sơ dự án.

Đến nay đơn vị tư vấn đã hoàn thành 100% công tác khảo sát và đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi trình nhà đầu tư, đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng theo quy định. Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đã sẵn sàng để trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét phê duyệt theo quy định đối với các dự án nêu trên.

Tuy nhiên do chiến tranh giữa Mỹ - Iran khiến giá các loại nhiên liệu xăng, dầu trong nước đã tăng đột biến khoảng 40 - 50%, trong đó dầu diesel là nhiên liệu chính phục vụ cho máy thi công tăng cao nhất (gần 50%) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tính toán đơn giá và tổng mức đầu tư của dự án.

Bên cạnh đó, cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 sử dụng nhiều loại vật liệu, thiết bị chuyên dụng và cấu kiện có hàm lượng kỹ thuật cao, có nhiều loại phải nhập khẩu từ nước ngoài như cáp dự ứng lực, thiết bị gối cầu, khe co giãn, thiết bị phục vụ kết cấu câu dây văng... và các loại vật liệu xây dựng chủ yếu như thép, nhựa đường, bê tông, thiết bị cơ khí và thiết bị chuyên dụng đều chịu tác động trực tiếp từ chi phí năng lượng và chi phí vận chuyển.

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều nhà sản xuất và nhà cung cấp đang cập nhật giá mới để phản ánh biến động của thị trường năng lượng và vận tải quốc tế.

Do đó các số liệu về đơn giá vật liệu, thiết bị và chi phí xây dựng tại thời điểm hiện nay có khả năng tiếp tục biến động dẫn đến các thông số trong tổng mức đầu tư chưa phản ánh đầy đủ và chính xác mặt bằng giá thị trường, từ đó tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến tính khả thi tài chính của dự án.

CC1 kiến nghị: "Trước tình hình trên, CC1 cho hay nhà đầu tư cần thêm thời gian để rà soát lại toàn bộ tổng mức đầu tư, đảm bảo tính đúng, tính đủ và khả thi khi triển khai trên cơ sở cập nhật đơn giá vật liệu, nhiên liệu và thiết bị dự kiến sử dụng cho dự án. Vì vậy CC1 đề nghị tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho gia hạn thời gian nộp hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của 2 dự án trên đến 10/4 để hoàn thiện tổng mức đầu tư của dự án".