Nhà dân nứt, nghiêng gần hai dự án chung cư ở TPHCM

Chung cư Bcons Polaris và chung cư Picity Sky Park nằm cách dãy nhà dân chỉ vài mét (Ảnh: Xuân Đoàn).

Một số hộ dân sống trên đường số 4, khu phố Bình Đường 2, phường Dĩ An (trước đây là phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phản ánh đến báo Dân trí về tình trạng nhà ở xuất hiện các vết nứt trên tường, nền nhà trồi lún, có căn nghiêng về một bên, khiến sinh hoạt bị ảnh hưởng và người dân lo lắng về mức độ an toàn.

Theo phản ánh của các hộ dân, tình trạng hư hỏng này xuất hiện trong thời gian hai công trình chung cư Bcons Polaris và Picity Sky Park (nằm cách dãy nhà dân chỉ vài mét) đang được triển khai thi công.

Tường nứt, nền trồi lún

Ông Lê Văn Tài (46 tuổi, chủ nhà số 11, đường số 4) cho biết, trước thời điểm khởi công dự án chung cư Bcons Polaris, ngày 17/3/2023, đại diện chủ đầu tư (Công ty Cổ phần BĐS Bcons PS) cùng công ty bảo hiểm đã đến khảo sát, ghi nhận hiện trạng căn nhà của ông.

Đến khoảng tháng 7/2024, khi công trình đang thi công, ông Tài phát hiện tường nhà xuất hiện các vết nứt tại khu vực tầng trệt và mặt sàn tầng lửng. Sau đó, phần nền tầng trệt có dấu hiệu trồi lên ở giữa nhà, trong khi hai bên sát tường bị lún xuống.

Ngoài ra, theo ông Tài, bụi phát sinh từ công trình bay vào nhà khiến gia đình phải tạm ngưng việc kinh doanh quần áo.

Nền nhà của ông Tài bị trồi lên ở giữa và sụt lún ở hai bên tường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sau khi phản ánh, phía công trình cử người đến ghi nhận hiện trạng và trao đổi sẽ xem xét hỗ trợ khi công trình hoàn thành. Tuy nhiên, theo ông Tài, đến cuối năm 2025, mức độ hư hỏng ngày càng rõ rệt, trong khi việc thương lượng giữa hai bên chưa đạt được thống nhất.

Trong quá trình làm việc, đại diện ban chỉ huy công trình đề nghị hỗ trợ sửa chữa nền nhà và yêu cầu chủ nhà báo giá. Ông Tài cho biết chi phí sửa chữa được ước tính khoảng 145-180 triệu đồng. Phía công trình sau đó đề xuất sử dụng gạch của dự án để lát lại nền nhà, song ông Tài không đồng ý do màu gạch không phù hợp với mục đích kinh doanh.

Tại buổi làm việc ngày 19/11/2025, theo ông Tài, đại diện công trình cho rằng chưa có cơ sở xác định việc hư hỏng nhà dân xuất phát từ quá trình thi công và đề xuất thuê đơn vị giám định độc lập để xác định nguyên nhân.

Mảng tường của nhà ông Linh nứt toác, có nguy cơ rơi xuống (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hai công trình cùng bị phản ánh

Sát vách nhà ông Tài, căn nhà số 13 của ông Lê Duy Linh (67 tuổi) cũng xuất hiện các vết nứt. Trước đó, đơn vị thi công từng hỗ trợ trám, sơn lại một số vị trí, nhưng theo ông Linh, các vết nứt mới tiếp tục xuất hiện.

Trong khi đó, căn nhà số 15 của anh Cao Thanh Hoàng (37 tuổi) được ghi nhận có mức độ hư hỏng nghiêm trọng hơn. Nền nhà nứt và trồi lên khiến cửa không thể đóng kín; nhiều vị trí từ tầng 1 đến tầng 3 xuất hiện các vết nứt dài, một số mảng gạch bong tróc. Đáng chú ý, tường nhà có dấu hiệu tách khỏi nhà liền kề, tạo khe hở khoảng 8cm.

Cánh cửa nhà anh Hoàng không thể đóng lại do bị cọ sát với nền nhà (Ảnh: Xuân Đoàn).

Anh Hoàng cho biết tình trạng này xuất hiện từ cuối năm 2024 và cho rằng quá trình thi công chung cư Picity Sky Park là nguyên nhân ảnh hưởng đến căn nhà của mình.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hai dự án chung cư Bcons Polaris và Picity Sky Park nằm liền kề nhau, cách dãy nhà dân chỉ vài mét. Trong đó, Bcons Polaris đã bước vào giai đoạn bàn giao, còn Picity Sky Park đang tiếp tục thi công.

Chính quyền đề nghị khởi kiện

Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường Dĩ An đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn ghi nhận hiện trạng và mời các bên liên quan làm việc.

Theo UBND phường Dĩ An, đối với phản ánh của ông Tài và ông Linh liên quan đến dự án Bcons Polaris, các bên chưa thống nhất được phương án xử lý. Do đó, địa phương đề nghị người dân liên hệ tòa án để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Đối với phản ánh của anh Cao Thanh Hoàng, UBND phường cho biết đã mời đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án Picity Sky Park đến làm việc. Tuy nhiên, các bên chưa thống nhất được nguyên nhân cũng như phương án khắc phục theo yêu cầu của hộ dân.

Theo UBND phường Dĩ An, qua trao đổi với các đơn vị liên quan, địa phương được thông tin rằng chủ đầu tư và hộ dân đã có trao đổi về hướng khắc phục. Tuy nhiên, anh Hoàng cho biết đến nay vẫn chưa đồng ý với các phương án được đề xuất.

Tường nhà anh Hoàng hở ra khỏi nhà bên cạnh và có dấu hiệu nghiêng về một bên (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trao đổi với Dân trí, đại diện Công ty Bcons cho biết thời điểm hộ dân phản ánh lần đầu là ngày 19/10/2025, trong khi hạng mục thi công hầm của dự án đã hoàn thành từ ngày 20/5/2024.

Theo đại diện công ty, sau khi tiếp nhận thông tin, chủ đầu tư đã cử cán bộ kỹ thuật phối hợp kiểm tra hiện trường. Kết quả kiểm tra cho thấy chưa có cơ sở xác định các vết nứt phát sinh từ hoạt động thi công của dự án. Công ty khẳng định công trình được triển khai đúng quy chuẩn kỹ thuật và các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình lân cận.

Đồng thời, phía Bcons cho biết đã thiện chí trao đổi và đề xuất hỗ trợ người dân khắc phục nền nhà thông qua hai phương án: hỗ trợ lát lại nền bằng gạch sẵn có của công trình hoặc hỗ trợ công lát nếu chủ nhà tự mua gạch phù hợp.

Phóng viên Dân trí cũng đã liên hệ Công ty cổ phần Khách sạn đầu tư Kim Sơn (chủ đầu tư dự án Picity Sky Park) và Công ty cổ phần xây dựng và thiết kế số 1 (DECOFI - nhà thầu thi công) để ghi nhận ý kiến, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.