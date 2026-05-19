Chồng bị CSGT thổi nồng độ cồn, vợ mang chiêng ra gõ

Ngày 19/5, Đội CSGT đường bộ số 4 Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã lập biên bản xử phạt với ông S.C.C. (SN 1969, ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai), do có hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Với vi phạm trên, ông C. sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh vợ ông C. mang chiêng ra gõ và nhảy quanh cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, chiều 17/5, tại km+350 quốc lộ 32, đoạn qua phường Trung Tâm (tỉnh Lào Cai), Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 tổ chức kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch.

Lực lượng chức năng sau đó phát hiện ông C. điều khiển xe máy mang BKS 21AA-199.xx, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264mg/lít khí thở.

Đáng chú ý, khi Tổ công tác lập biên bản, tạm giữ phương tiện của ông C., vợ ông này (là người hành nghề thầy cúng tại địa phương) đã có hành vi cản trở. Người phụ nữ mang chiêng (dụng cụ phục vụ nghi lễ) ra rồi gõ, kết hợp nhảy múa nhằm gây áp lực, làm gián đoạn quá trình xử lý của lực lượng CSGT.

Vụ việc sau đó được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết Tổ công tác Đội 4 đã kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm theo đúng quy định, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường.