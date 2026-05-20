Dính cồn gấp 3 lần mức kịch khung, nam tài xế nói "chỉ uống vài cốc bia"

Thời gian qua, lực lượng CSGT liên tục ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn, qua đó, ý thức chấp hành của người dân đã có những thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông sử dụng rượu bia rồi điều khiển ô tô, xe máy, đặc biệt trong khung giờ buổi tối, về đêm... tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn, mất trật tự an toàn giao thông.

Để xử lý nghiêm tình trạng này, đêm 19/5, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) lập các tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến địa bàn quản lý.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 19/5, tại khu vực đường Phạm Văn Đồng (địa phận phường Đông Ngạc), Tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Lê Văn Đông làm tổ trưởng đã dừng hàng trăm phương tiện và phát hiện nhiều trường hợp tài xế điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Cụ thể, lúc 21h30, tổ công tác phát hiện ông N.V.Đ. (SN 1977, trú tại phường Xuân Đỉnh), điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, qua kiểm tra nồng độ cồn, CSGT phát hiện ông này vi phạm ở mức rất cao đó là 1,203mg/lít khí thở (gấp 3 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn).

"Hôm nay tôi vui nên có uống vài cốc bia với bạn bè. Nhà tôi ngay gần đây, có gì các anh bỏ qua giúp", ông Đ. nói nhưng vẫn bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Khoảng 10 phút sau, CSGT phát hiện anh N.V.P. điều khiển xe máy chở theo một người khác di chuyển từ đường Phạm Văn Đồng hướng Nguyễn Đình Tứ có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, anh P. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,522mg/lít khí thở. Trình bày với tổ công tác, nam tài xế cho biết hôm nay có uống 2 chai bia trong bữa cơm tối cùng người bạn làm cùng và trót vi phạm. Anh P. cũng chấp nhận việc xử phạt của lực lượng chức năng.

Khoảng 22h, tổ công tác tiếp tục phát hiện tài xế H.Q.V. điều khiển xe máy chở theo một người khác phía sau, cả 2 người đều không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, nam tài xế này còn vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,323mg/lít khí thở.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt với nam tài xế này số tiền 7 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong quá trình lập biên bản, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT luôn sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình lại. Việc này nhằm đảm bảo tính khách quan, lấy căn cứ để chứng minh vi phạm của các tài xế "ma men".

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn là công việc thường xuyên và liên tục. Đơn vị bố trí nhiều tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trong nhiều khung giờ trong ngày, đặc biệt là khung giờ ban đêm. Đây được đánh giá là khung giờ xuất hiện nhiều vi phạm về nồng độ cồn và phức tạp

"Ngoài việc bố trí các tổ tuần tra kiểm soát công khai, đơn vị cũng lập các tổ CSGT hóa trang tại các tuyến đường gần nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn. Việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Trung tá Chiến nhấn mạnh.