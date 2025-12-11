Người Việt ở vùng giao tranh Campuchia - Thái Lan đã được sơ tán an toàn

Chiều 11/12, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin về tình hình công dân Việt Nam tại khu vực biên giới Campuchia và Thái Lan.

Trước đó, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc việc đến các khu vực có diễn biến an ninh phức tạp và có phương án chủ động rời khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị công dân tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại; giữ liên hệ với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan.

"Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia, hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực này đã được sơ tán đến các điểm an toàn, cách xa khu vực đang có giao tranh và theo hướng dẫn của chính quyền sở tại", bà Hằng nói.

Người dân sơ tán khi cuộc đụng độ giữa Thái Lan và Campuchia xảy ra ở biên giới tranh chấp tại tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia ngày 8/12 (Ảnh: Reuters).

Theo bà Hằng, Bộ Ngoại giao đã trao đổi với các cơ quan liên quan để đánh giá sát tình hình và chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại theo dõi, chủ động liên hệ chặt chẽ với các cơ quan liên quan để nắm bắt thông tin và sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết.

Liên quan đến công tác bảo hộ công dân, bà Hằng cho hay Bộ Ngoại giao có các đường dây nóng tại các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại cũng như có đường dây nóng của Cục Lãnh sự về công tác bảo hộ công dân.

Trước đó ngày 8/12, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan hiện nay.

Theo bà Hằng, là quốc gia láng giềng và cùng là thành viên trong ASEAN, Việt Nam kêu gọi hai bên hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, tiếp tục đối thoại, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại và thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước nhằm sớm khôi phục hòa bình, hợp tác trên biên giới theo tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực.