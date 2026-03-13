Xe máy kẹt trên bờ đập, thi thể người đàn ông nằm dưới cửa xả hồ thủy lợi

Ngày 13/3, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra vụ tai nạn xảy ra tại cửa xả hồ thủy lợi khiến một người tử vong tại chỗ.

Khoảng 17h ngày 12/3, ông Đ.V.T. (43 tuổi, trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 47M1-461.xx theo hướng xã Ea Kar đi xã Ea Phê. Khi di chuyển đến khu vực bờ đập hồ chứa nước Krông Búk Hạ tại thôn 4, xã Ea Kly, ông T. đã tông vào lan can bên trái và rơi xuống nền cửa xả sâu hàng chục mét.

Xe máy nạn nhân kẹt trên lan can, còn người rơi xuống dưới tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ, xe máy của nạn nhân nằm kẹt trên lan can bờ đập. Thời điểm xảy ra vụ việc, cửa xả không mở nước. Phát hiện sự việc, người dân đi đường đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an triển khai công tác khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.