Tài xế công nông rời khởi hiện trường sau va chạm giao thông

Sáng 16/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa công nông và xe máy khiến một cô gái bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 15/1, tại ngã tư đường Hùng Vương, giao với đường Y Ngông thuộc địa bàn xã Quảng Phú (Đắk Lắk).

Thời điểm xảy ra vụ va chạm giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào thời điểm trên, L.T.K.N. (16 tuổi, trú tại xã Quảng Phú) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 47AB-895.xx lưu thông trên đường và bất ngờ xảy ra va chạm với xe công nông đang rẽ trái để sang đường.

Vụ tai nạn khiến em N. bị thương nhẹ, chiếc xe máy hư hỏng nặng; riêng tài xế công nông đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh, mời nam tài xế xe công nông đến cơ quan làm việc.