Hơn 170 triệu đồng trong két bị hàng xóm "khoắng sạch" lúc nào không hay

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Tường vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bắc (sinh năm 1994), trú ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Bắc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Trước đó, ngày 26/2, chị L.T.B. (trú ở thị trấn Thổ Tang) đến cơ quan công an trình việc gia đình bị mất tổng số tiền trên 170 triệu đồng cất trong két sắt. Gia đình chị B. không xác định số tiền bị mất từ khi nào.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Vĩnh Tường đã tập trung lực lượng tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh.

Chỉ trong thời gian ngắn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản của gia đình chị B. là Nguyễn Văn Bắc. Đây là hàng xóm ở đối diện nhà chị B., đã có một tiền án về tội đánh bạc.

Đối tượng này khai nhận vào ngày 14/2 đã lợi dụng thời điểm nhà chị B. vắng người để đột nhập vào bên trong lục lọi, trộm tài sản giá trị. Khi phát hiện chìa khóa mở két sắt, đối tượng lập tức mở két lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Tường đã thu giữ được toàn bộ hơn 170 triệu đồng tang vật vụ án.