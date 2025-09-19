Trục vớt hai quả bom còn ngòi nổ nặng hơn 1.300kg gần cầu Long Biên

Tối 18/9, lực lượng Công binh thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng cán bộ, chiến sĩ Cụm phòng thủ khu vực 4, Gia Lâm (Ban chỉ huy quân sự phường Bồ Đề) tiến hành trục vớt, xử lý hai quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Hai quả bom được phát hiện là loại bom phá M-118, có trọng lượng hơn 1.300kg, chiều dài 220cm, đường kính 65cm, bên trong chứa khoảng hơn 800kg thuốc nổ TNT.

Hai quả bom được trục vớt an toàn và sau đó tiến hành xử lý (Ảnh: Hồng Ngọc/Quân đội nhân dân).

Khi được phát hiện, hai quả bom vẫn còn ngòi nổ, được đánh giá ở mức độ nguy hiểm cao.

Hai quả bom được người dân làm nghề thuyền chài phát hiện vào khoảng 15h ngày 15/9 tại vị trí gần bãi giữa sông Hồng, cách cầu Long Biên khoảng 100m về hướng thượng lưu.

Trong năm 2024, tại khu vực cầu Long Biên cũng đã phát hiện 3 quả bom cùng nhãn hiệu với 2 quả bom trên và đã được xử lý an toàn.