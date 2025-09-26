Chiếc túi chứa gần 400 triệu đồng bị bỏ quên trên nóc ô tô

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất thủ tục, trao trả lại số tài sản có giá trị lớn cho anh Phạm Ngọc Hiển (SN 1984, trú tại phường Vinh Phú, Nghệ An).

Trước đó khoảng 18h30 ngày 25/9, chị Lê Thị Ngọc Tú (trú tại phường Thành Vinh) trong lúc đưa con ra lấy xe đi thăm ông bà bất ngờ phát hiện một chiếc túi để phía trên nóc cốp sau xe của mình. Chị nhờ bảo vệ chung cư mở túi kiểm tra, bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng và một số tiền lớn.

Chị Tú trao trả lại tài sản cho người để quên (Ảnh: Ngọc Tú).

“Ban đầu tôi nhờ bảo vệ thông báo để người mất đến nhận, nhưng đến 20h30 vẫn không thấy ai liên hệ, dù trong túi có cả điện thoại, lo ngại để lâu không an toàn, tôi quyết định mang toàn bộ tài sản đến Công an tỉnh Nghệ An bàn giao”, chị Tú cho biết.

Tối 25/9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã lập hồ sơ, phối hợp với lực lượng 113 tra cứu thông tin từ giấy tờ, hộ chiếu có trong túi và xác minh chủ sở hữu là anh Phạm Ngọc Hiển. Cơ quan công an đã liên hệ, mời anh Hiển đến nhận lại tài sản.

Tại buổi bàn giao, anh Hiển được nhận lại giấy đăng ký xe mô tô mang tên mình, giấy phép lái xe hạng A1, 150 tờ tiền mệnh giá 100 USD, 47 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng cùng một số giấy tờ liên quan khác. Tổng giá trị tài sản quy đổi gần 400 triệu đồng.

Anh Hiển gửi lời cảm ơn đến chị Lê Thị Ngọc Tú cũng như lực lượng Công an Nghệ An vì đã nhanh chóng xác minh, trao trả tài sản cho anh.

Chị Lê Thị Ngọc Tú hiện công tác tại Đội tham mưu thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An.