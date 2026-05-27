Người dân TPHCM sắp được xem miễn phí concert quốc gia "Tổ quốc trong tim"

UBND TPHCM chấp thuận chủ trương để Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt (concert quốc gia) "Tổ quốc trong tim". Chương trình được tổ chức vào ngày 21/8, tại Khu đô thị Vạn Phúc City (phường Hiệp Bình).

Theo kế hoạch, sự kiện được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, mở cửa tự do phục vụ người dân. Chương trình được định hướng trở thành hoạt động nghệ thuật quy mô lớn, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

UBND TPHCM đề nghị các sở, ban, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, cấp phép, kiểm tra và giám sát quá trình tổ chức nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật, an toàn và hiệu quả.

Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" được tổ chức tại Hà Nội hồi tháng 8/2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Sở Văn hóa và Thể thao được giao hướng dẫn đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, an toàn điện, vệ sinh môi trường, phương án thoát hiểm và các biện pháp bảo đảm an toàn cho người tham dự.

Báo Nhân Dân có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của cơ quan chức năng trong suốt quá trình triển khai chương trình.

Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" được xây dựng với 3 chương nghệ thuật xuyên suốt. Chương đầu tiên mang tên “Non sông một dải”, tái hiện những dấu mốc lịch sử dân tộc bằng âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn. Tiếp nối là chương “Sắc đỏ tự hào”, lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm trung tâm, thể hiện niềm tự hào, ý chí và sự hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Chương trình được khép lại với chương “Tổ quốc trong tim” với màu sắc trẻ trung, hiện đại và sôi động. Các tiết mục nghệ thuật đương đại kết hợp cùng nét văn hóa 3 miền được kỳ vọng tạo nên không gian kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc tới thế hệ trẻ.