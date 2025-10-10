Người dân TPHCM góp từng gói mì, thùng sữa gửi bà con miền Bắc

Tối 9/10, tại điểm tập kết hàng cứu trợ số 552 Lý Thường Kiệt (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM), không khí làm việc rộn ràng, ấm áp tình người. Hàng trăm tình nguyện viên cùng người dân tất bật khuân vác, sắp xếp từng thùng hàng gửi ra miền Bắc - nơi đồng bào đang oằn mình chống chọi với thiên tai.

Trên tuyến đường nhỏ, từng đoàn xe máy, xe tải nối đuôi nhau dừng lại. Người mang theo bao gạo, thùng mì; người ôm thùng sữa, chăn mền, áo phao… Mỗi món quà là một tấm lòng sẻ chia, gửi gắm niềm thương của người dân phương Nam dành cho bà con ngoài Bắc.

Bên trong khu tập kết, hàng dài tình nguyện viên chuyền tay nhau từng thùng hàng. Hầu hết là sinh viên, thanh niên, những gương mặt chưa từng quen biết, chỉ đọc thấy lời kêu gọi trên mạng xã hội rồi lặng lẽ tìm đến.

Người dân mang hàng hóa, nhu yếu phẩm đến điểm tập kết trên đường Lý Thường Kiệt để gửi ra vùng lũ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Không ai bảo ai, mỗi người một việc, người hướng dẫn người dân gửi hàng, người bốc vác, người phân loại, đóng gói; một nhóm khác phụ trách hậu cần, chuẩn bị nước uống và bữa ăn nhẹ để đảm bảo sức khỏe cho các tình nguyện viên làm việc suốt nhiều giờ liền.

Ngồi bên đống hàng hóa chất cao, Đoàn Thị Mỹ Kiều (SN 2008, tình nguyện viên) tranh thủ ăn vội bữa xế để có sức tiếp tục công việc. “Em cùng mẹ có mặt ở đây từ trưa, hai mẹ con đều rất vui khi được góp một phần sức nhỏ giúp người dân vùng lũ”, Kiều nói, tay vẫn cầm hộp cơm còn ăn dở.

Bên ngoài, dòng người vẫn tấp nập mang hàng đến. Sau giờ tan học, Minh Duy và Ngọc Tuyền (cùng SN 2005, sinh viên Trường Đại học Văn Lang) mang theo thùng sữa, mì gói và vài gói bánh đến ủng hộ. “Tụi em còn là sinh viên, góp được ít thôi nhưng đó là tấm lòng. Mong người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn”, Tuyền chia sẻ.

Minh Duy và Ngọc Tuyền mang sữa, bánh đến ủng hộ người dân vùng lũ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Giữa dòng người đến ủng hộ, một bé gái chừng 9 tuổi ôm chặt thùng sữa cao gần nửa người, loạng choạng bước theo cha vào khu tập kết. Người cha nhanh tay đỡ giúp, rồi cả hai cùng đặt thùng hàng lên bàn tiếp nhận. “Con tôi thấy trên tivi miền Bắc bị ngập, nên xin mang sữa cho mấy bạn nhỏ”, người cha kể.

Gần về tối, dòng người vẫn nối dài không dứt. Những chuyến xe tiếp tế xếp hàng trước cổng, tiếng gọi nhau í ới xen lẫn tiếng động cơ, tiếng cười. Vì số lượng hàng quá lớn, ban tổ chức phải mượn thêm bãi xe, nhà dân xung quanh để chứa hàng.

Hai cha con mang thùng sữa đến ủng hộ, chung tay cùng người dân TPHCM hướng về miền Bắc (Ảnh: Hoàng Hướng).

Anh Lê Quý Tuấn Kiệt (thành viên ban tổ chức) cho biết: “Khi thấy những hình ảnh người dân miền Bắc bị lũ nhấn chìm, chúng tôi đã nhanh chóng lên kế hoạch kêu gọi, thực hiện những chuyến xe cứu trợ gửi tình cảm của người dân TPHCM đến bà con vùng lũ. Sau hai ngày kêu gọi, đã có khoảng 5 xe tải (loại 10 tấn) khởi hành mang hàng hóa cứu trợ ra miền Bắc”.

Đến hơn 22h30, các xe tải có mặt tại điểm tập kết, nhóm tình nguyện viên đưa hàng lên xe. Khi hàng đã chất đủ, những chuyến xe bắt đầu lăn bánh hướng ra miền Bắc.

Bên hông xe tải, dòng chữ "Hành trình thiện nguyện, Bắc - Trung - Nam anh em một nhà" nổi bật trong ánh đèn vàng. Mỗi bao gạo, thùng mì, hộp sữa… đều mang theo hơi ấm nghĩa tình phương Nam, nối liền một nhịp yêu thương.