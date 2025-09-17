Người dân TPHCM có thể nộp tiền phạt vi phạm giao thông qua mã QR

Ngày 17/9, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, lực lượng CSGT toàn thành phố đã áp dụng thu tiền phạt vi phạm giao thông bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR.

Theo PC08, nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính. Thời gian qua, CSGT đã triển khai nhiều giải pháp để phục vụ người dân một cách nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch.

Một trong những điểm mới là cơ quan chức năng khuyến khích, hướng dẫn người dân sử dụng mã QR để thực hiện giao dịch hành chính và thanh toán điện tử.

Đội CSGT An Sương áp dụng thu tiền phạt vi phạm giao thông bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR (Ảnh: PC08).

Trước đó một ngày, Đội CSGT An Sương đã thí điểm áp dụng hình thức này đối với các hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo quy định, trường hợp vi phạm có mức phạt đến 500.000 đồng đối với cá nhân và 1 triệu đồng đối với tổ chức, không kèm hình thức xử phạt bổ sung, sẽ được cán bộ CSGT ra quyết định xử phạt hành chính tại chỗ mà không lập biên bản.

Người vi phạm chỉ cần quét mã QR do CSGT cung cấp để chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Công an TPHCM và nhận biên lai xử phạt điện tử.

Hình thức nộp phạt qua mã QR giúp người dân thực hiện nhanh chóng, an toàn và bảo mật, đồng thời tăng tính minh bạch trong quá trình xử phạt. Giải pháp này cũng phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội số và công dân số.

Thời gian tới, CSGT TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng các giải pháp số, tạo điều kiện để người dân dễ dàng sử dụng các nền tảng như VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia và thanh toán điện tử.