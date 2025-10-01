Trưa 1/10, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 cho hay, đơn vị vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân nặng từ 3 đảo thuộc đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) được trực thăng đưa về cấp cứu lúc 3h20 sáng nay. Những người bệnh này đều được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 theo dõi và chẩn đoán thông qua hội chẩn trực tuyến.

Trực thăng cấp cứu xuyên đêm, "xé bão" đưa người bệnh về đất liền

Người bệnh thứ nhất là ông N.T.H. (49 tuổi), đang điều trị tại Bệnh xá đảo Tiên Nữ. Trước đó, ông H. có biểu hiện sốt cao liên tục 8 ngày, tiểu khó, rối loạn ý thức. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi lao màng não/viêm màng não mủ giai đoạn muộn, được theo dõi tại chỗ.

Sau hơn 3 ngày, tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu hơn, hôn mê và có dấu hiệu rối loạn chức năng đa cơ quan tiến triển. Các bác sĩ quyết định đưa ông về đất liền điều trị bằng đường không.

Ba bệnh nhân được theo dõi tại Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: BV).

Người bệnh thứ hai là ông V.X.H. (53 tuổi), đang điều trị tại Bệnh xá đảo Phan Vinh. Trước đó, ông H. có tình trạng yếu nửa người bên phải, méo miệng và nói khó.

Qua khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị yếu nửa người phải, giảm cảm giác. Tại hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được xác định bị đột quỵ não bán cầu trái, có nguy cơ tổn thương não tiến triển, suy hô hấp, phải được chuyển về đất liền điều trị.

Người bệnh thứ ba là anh T.V.C. (20 tuổi), đang được điều trị tại Trung tâm y tế đặc khu Trường Sa với chẩn đoán hội chứng thận hư. Anh C. bị phù nặng toàn thân, tăng huyết áp, có nguy cơ suy hô hấp, suy tim tiến triển.

Chiều 30/9, Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng EC-225 VN-8622 cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do Trung úy, bác sĩ Nguyễn Văn Sang, khoa Hồi sức tích cực chống độc, làm tổ trưởng xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đặc khu Trường Sa.

Bên trong trực thăng cấp cứu đưa 3 người bệnh về đất liền điều trị (Ảnh: BV).

Dù gặp mưa do ảnh hưởng bão, gió mạnh và tầm nhìn hạn chế, tổ bay đã lần lượt hạ cánh xuống các đảo để tiếp nhận 3 người bệnh. Trong quá trình này, tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã lần lượt tiếp cận được bệnh nhân, xử trí cấp cứu ổn định để vận chuyển về đất liền an toàn.

Theo bác sĩ Sang, chuyến bay phải tiếp nhận liên tiếp 3 bệnh nhân tại 3 đảo khác nhau, cường độ làm việc dồn dập và áp lực vô cùng lớn. Đặc biệt, trường hợp ông N.T.H. bị lao màng não ở đảo Tiên Nữ rất nặng. Bất kỳ thay đổi áp suất trong khoang bay cũng có thể làm áp lực nội sọ tăng lên, gây nguy hiểm tính mạng.

"Tổ cấp cứu buộc phải trao đổi kỹ với tổ bay, thống nhất trực thăng cấp cứu phải bay ở độ cao thấp nhất có thể để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân dù phải kéo dài thời gian bay. Mỗi phút trên không đều là căng thẳng.

Nhưng cuối cùng, cả ba đều được đưa về an toàn. Đó là điều quan trọng nhất", bác sĩ chia sẻ.

Ngay khi về đến Bệnh viện Quân y 175, các bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu, tiếp tục kiểm tra các tổn thương, tiến hành hội chẩn và đưa ra hướng điều trị phù hợp tiếp theo.