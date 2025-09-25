CSGT mở đường đưa nam sinh bị đột quỵ đi cấp cứu kịp thời

Sáng 25/9, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Thượng uý Phan Tiến Đạt làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 6, khi đến gần ngã ba Ba La thì nhận được đề nghị hỗ trợ của tài xế ô tô BKS 30F-401.xx, trên xe chở một người bị đột quỵ đi cấp cứu.

Tổ công tác thăm hỏi nam sinh viên sau khi được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay lập tức, tổ công tác báo cáo ban chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng mở đường cho ô tô chở người bệnh nhanh chóng đến Bệnh viện Quân y 103. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cảnh sát, bệnh nhân đã được các y bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu, tới nay đã qua cơn nguy kịch.

Bà L.T.H. (mẹ nam sinh viên) cho biết người gặp nạn là em N.X.M. (SN 2006, quê Điện Biên), sinh viên Trường Đại học Đại Nam. Sáng cùng ngày, M. bất ngờ bị đột quỵ tại trường, may mắn được thầy cô, bạn bè và đặc biệt là lực lượng CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời.

Gia đình em M. sau đó gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ công tác.