Phát hiện 2 bố con tử vong trong nhà nghi ngạt khí thải máy phát điện

Chiều 30/9, ông Cao Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Cửa Lò (Nghệ An), xác nhận vụ việc 2 bố con người địa phương tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 29/9, bố con anh H. ở khối Thu Thủy, phường Cửa Lò, trở về nhà ngủ.

Thời gian qua, người dân mua máy phát điện về sử dụng trong gia đình ở Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đến trưa 30/9, người thân trở về bàng hoàng phát hiện cả 2 đã tử vong trong nhà.

Lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có thể tử vong do ngạt khí thải từ máy phát điện khi đặt trong không gian kín.

Chính quyền phường Cửa Lò đã nhanh chóng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua mất mát.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng máy phát điện, bếp than hoặc các thiết bị đốt nhiên liệu trong phòng kín, đặc biệt là vào ban đêm khi đang ngủ. Khí thải từ các thiết bị này chứa nhiều khí độc có thể gây ngạt dẫn đến tử vong chỉ trong thời gian ngắn.