Nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người Hàn Quốc trong độ tuổi 40

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết có 14.872 người chết do tự tử vào năm 2024 (Ảnh minh họa: Straitstimes).

Dữ liệu mới được công bố của chính phủ Hàn Quốc cho thấy tự tử cố ý đã vượt qua ung thư, trở thành nguyên nhân tử vong hàng đầu ở những người trong độ tuổi 40. Tình trạng này lần đầu tiên xảy ra kể từ khi chính phủ Hàn Quốc bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 1983.

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc ngày 25/9 xác nhận 14.872 người đã chết do tự tử vào năm 2024, tăng 6,4% so với năm trước và đánh dấu số người chết cao nhất trong 13 năm.

Tỷ lệ tự tử trên toàn quốc đã tăng lên 29,1 ca tử vong trên 100.000 người, mức cao nhất kể từ năm 2011 và gần gấp 3 lần mức trung bình 10,8 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Tỷ lệ nam giới tự tử cao hơn nữ giới 2,5 lần.

Tự tử từ lâu đã là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người Hàn Quốc trong độ tuổi 20 và 30, nhưng hiện nay nó chiếm ưu thế ở những người ở độ tuổi 40, một nhóm nhân khẩu học kinh tế quan trọng.

Trong nhóm tuổi này, tự tử chiếm 26% số ca tử vong vào năm 2024, vượt qua ung thư ở mức 24,5%. Năm 2023, ung thư vẫn nhỉnh hơn tự tử một chút trong cùng nhóm tuổi.

Tỷ lệ tự tử cũng tăng từ 31,6 lên 36,2 trên 100.000 người. Các chuyên gia cho rằng, sự kết hợp giữa những khó khăn về sức khỏe tinh thần và áp lực kinh tế là những yếu tố có thể dẫn đến tự tử.

Tỷ lệ tự tử cũng đang gia tăng ở các nhóm tuổi khác, mặc dù tỷ lệ này đã giảm ở nhóm tuổi 70 và trên 80. Trong nhóm thanh thiếu niên, tự tử chiếm 48,2% tổng số ca tử vong vào năm 2024, tăng so với mức 46,1% của năm 2023. Đối với nhóm tuổi 30, tỷ lệ này tăng lên 44,4% từ mức 40,2% của năm trước đó.

Tỷ lệ tử vong chung ở Hàn Quốc đã tăng trở lại vào năm 2024, với 358.569 ca tử vong được ghi nhận, tăng 1,7% so với năm 2023. Ung thư vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm gần 1/4 tổng số ca tử vong.

Ung thư phổi có tỷ lệ tử vong do ung thư cao nhất, tiếp theo là ung thư gan, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tụy và ung thư dạ dày. Tử vong do ung thư tuyến tiền liệt, ung thư thực quản và ung thư tuyến tụy đều tăng đáng kể.

Bệnh tim vẫn là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai vào năm 2024, với tỷ lệ tử vong là 65,7 ca trên 100.000 người, tiếp theo là viêm phổi (59,0), bệnh mạch máu não (48,2), tự tử (29,1), bệnh Alzheimer (23,9), tiểu đường (21,7) và bệnh tăng huyết áp (16,1).

Dân số già hóa cũng đang thúc đẩy sự gia tăng chung về số ca tử vong. Những người từ 80 tuổi trở lên chiếm 54,1% tổng số ca tử vong vào năm 2024, tăng 15,3 điểm phần trăm so với một thập niên trước.

Khi dân số Hàn Quốc già đi nhanh chóng, các chuyên gia cảnh báo áp lực của việc chăm sóc người cao tuổi, bệnh mãn tính và tỷ lệ tự tử gia tăng đặt ra một thách thức ngày càng phức tạp cho chính sách y tế công cộng.

Mặc dù đã có nhiều năm thực hiện các chiến dịch quốc gia và nỗ lực chính sách nhằm giảm tỷ lệ tự tử, Hàn Quốc vẫn tiếp tục có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các quốc gia thành viên OECD.

Chính quyền cho biết cần có các biện pháp khẩn cấp và toàn diện để giải quyết cuộc khủng hoảng đang leo thang, cướp đi sinh mạng của nhiều người ở độ tuổi trung niên hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác.