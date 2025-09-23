Người đàn ông ngã xuống giếng sâu 10m tử vong

Sáng 23/9, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Lương Sơn, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, chiều tối 22/9 đơn vị đã bàn giao thi thể ông B.V.V., cho cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và gia đình mai táng.

Ông V. được cứu đưa lên từ giếng sâu nhưng đã tử vong (Ảnh: Ngô Thủy).

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 22/9, ông B.V.V. (SN 1959, trú tại xã Cao Dương, Phú Thọ) được phát hiện bị ngã xuống giếng sâu. Tại hiện trường, giếng nước sâu khoảng 10m (có 3m nước), miệng giếng hẹp với đường kính chỉ khoảng 40cm.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Lương Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Cao Dương và gia đình triển khai phương án cứu hộ nạn nhân.

Tuy nhiên, do miệng giếng quá hẹp và sâu nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ cứu hộ, đến khoảng 16h40 cùng ngày, lực lượng chức năng mới đưa được nạn nhân đã tử vong lên mặt đất.