Người đàn ông mất tích khi lặn tìm máy cày ở lòng hồ thủy điện

Tối 1/2, lãnh đạo xã Mường Quàng (Nghệ An) xác nhận một người đàn ông mất tích tại khu vực lòng hồ thủy điện Nhàn Hạc. Lực lượng chức năng và người dân đã được huy động để tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 31/1, ông S.V.H. (SN 1966), trú tại bản Pảo, xã Mường Quàng, cùng một người đàn ông khác trong bản ra lòng hồ thủy điện Nhàn Hạc để tìm chiếc máy cày bị chìm trước đó.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người đàn ông mất tích tại khu vực lòng hồ thủy điện Nhàn Hạc (Ảnh: Gia Lương).

Trước đó, ông H. đã sử dụng chiếc thuyền nhỏ để vận chuyển máy cày mượn của một hộ dân. Trong quá trình di chuyển trên lòng hồ thủy điện Nhàn Hạc, máy cày bất ngờ rơi khỏi thuyền và chìm xuống nước.

Tại vị trí nghi ngờ máy cày bị chìm, ông H. lặn xuống tìm kiếm. Tuy nhiên, sau đó ông không nổi lên. Người đi cùng lập tức tri hô và báo tin cho người dân xung quanh cùng chính quyền địa phương.

Chính quyền xã Mường Quàng đã khẩn trương huy động lực lượng dân quân, công an và hàng trăm người dân tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực lòng hồ có địa hình phức tạp, mực nước sâu và thiếu trang thiết bị chuyên dụng.

Đến khoảng 13h30 ngày 1/2, với sự hỗ trợ của lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và trục vớt lên bờ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể ông H. đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.