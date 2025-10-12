Du khách nhảy khỏi tàu giữa biển Thái Lan, đòi tự bơi vào bờ

Theo The Pattaya News, sự việc xảy ra vào ngày 9/10. Một du khách người Mỹ tên Joshua, 36 tuổi, bất ngờ nhảy khỏi chiếc tàu chở khách đang di chuyển giữa đảo Koh Krok và Koh Sak, cách đảo Koh Larn (Thái Lan) khoảng 800m.

Du khách Mỹ nhảy khỏi tàu giữa biển Thái Lan (Video Khaosod).

Nhân chứng cho biết, lúc con tàu ở giữa vịnh Pattaya, Joshua leo lên mũi tàu, rồi bất ngờ nhảy xuống biển. Anh ta sau đó cố bơi ra xa và từ chối mọi nỗ lực cứu hộ từ thủy thủ đoàn lẫn các du khách khác.

Trước tình huống nguy hiểm, thuyền trưởng lập tức quay đầu tàu, đồng thời báo tin cho đội cứu hộ Koh Larn, cảnh sát du lịch Pattaya và cảnh sát biển Thái Lan. Theo Pattaya Mail, nhiều tàu cứu hộ được huy động để tìm kiếm và giải cứu người đàn ông này.

Du khách kháng cự khi được giải cứu (Ảnh: Pattaya Mail).

Tuy nhiên, khi được đưa lên tàu cứu hộ, Joshua tiếp tục nhảy xuống biển thêm ít nhất 3 lần, buộc các nhân viên cứu hộ phải vật lộn gần 1 giờ đồng hồ mới có thể khống chế và đưa anh ta lên bờ an toàn.

Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều du khách khác đang di chuyển quanh khu vực, khiến giao thông đường thủy tại vịnh Pattaya bị gián đoạn tạm thời. Joshua sau đó được đưa vào đất liền.

Trả lời cảnh sát, Joshua nói rằng anh ta không có ý định tự sát, chỉ muốn “tự bơi vào đảo Koh Larn” mà không cần ai giúp.

Cảnh sát phải trói du khách lại vì anh này liên tục kháng cự (Ảnh: Pattaya Mail).

Tuy nhiên, tờ Khaosod dẫn lời nhân viên y tế cho biết, hành vi của người này có nhiều dấu hiệu bất thường. Vì vậy cảnh sát đã đưa anh đi kiểm tra sức khỏe và đánh giá tâm thần tại bệnh viện địa phương.

Joshua chưa bị truy tố hay bắt giữ, nhưng cơ quan chức năng đang xem xét hướng xử lý phù hợp, đồng thời phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok (Thái Lan) để làm rõ nhân thân và tình trạng tâm lý của người này.

Giới chức Thái Lan cho biết, đây là sự cố hiếm gặp và cảnh báo các du khách nên tuân thủ nghiêm quy định an toàn khi di chuyển bằng tàu ở vùng biển Pattaya.