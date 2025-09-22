Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi gia đình 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong

Chiều 22/9, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cùng lãnh đạo sở, ngành và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên người thân của 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong.

Tại đám tang, Phó chủ tịch UBND TPHCM đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Ngoài ra, bà Trần Thị Diệu Thúy yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình nạn nhân trong thời điểm này.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân (Ảnh: A.L.).

Cũng trong dịp này, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TPHCM, cùng lãnh đạo các phòng thuộc Công an TPHCM đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Đình Dương cho biết, Công an TPHCM đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc. Công an TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn nhằm phòng ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông tương tự.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 21h ngày 20/9, chị N.T.T.V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, TPHCM) lái xe máy biển số 61F1-031.xx chở theo 2 con trai là N.H.L. (6 tuổi) và N.T.T. (2 tuổi), lưu thông trên đường DH 507 theo hướng từ đường ĐT 741 vào xã An Linh của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ.

Ô tô hư hỏng nặng sau khi tông văng xe máy khiến 3 mẹ con tử vong (Ảnh: A.X.).

Khi 3 mẹ con đến điểm giao với đường Lâm Phú, ấp 1, xã Phước Thành, xảy ra va chạm với ô tô biển số 61K-127.xx do anh Nguyễn Đức Thanh Nam cầm lái, lưu thông từ đường Lâm Phú ra DH 507.

Vụ va chạm làm chiếc xe máy và 3 mẹ con chị V. văng vào rừng cao su ven đường khiến chị V. và L. tử vong tại chỗ, T. và tài xế ô tô được đưa đi cấp cứu, nhưng T. cũng không qua khỏi.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định Nam lái ô tô từ đường nhánh ra đường chính, nhưng không nhường đường cho xe máy đang lưu thông trên đường chính. Kết quả kiểm tra cồn trong máu của Nam là 50mg/100ml. Người này đã nhậu trước đó, đang lái xe về nhà ở ấp 2, xã Phước Thành thì gây tai nạn.

Chiều 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.